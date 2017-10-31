Дорогой кроссовер загорелся минувшей ночью в Среднеуральске

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Среднеуральске в ночь на 31 октября загорелся дорогой кроссовер Audi Q7. На площади одного квадратного метра повреждён моторный отсек автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании кроссовера в Среднеуральске на улице Гашева поступило в диспетчерскую в 4:15. Трём спасателям с помощью одной единицы техники удалось справиться с огнём в течение двух минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.