Евгений Куйвашев подписал указ о назначении пяти министров и руководителя департамента

Евгений Куйвашев своим указом назначил на должности руководителей пяти министерств и одного департамента. Соответствующий документ подписан сегодня на заседании правительства области.

На должность министра образования назначен Юрий Биктуганов, на должность министра строительства и развития инфраструктуры - Михаил Волков, на должность министра АПК и продовольствия - Дмитрий Дегтярёв, на должность министра общественной безопасности - Алексей Кудрявцев, на должность министра транспорта и дорожного хозяйства - Василий Старков, на должность директора департамента государственного, жилищного и строительного надзора - Алексей Россолов.

- С этого дня вы работаете без приставки и.о. Что касается остальных министерств - в ближайшее время вопрос решится, - сказал губернатор.

Напомним, в должности исполняющих обязанности продолжают работать руководитель минпрома области Сергей Перестронин, руководитель минздрава Игорь Трофимов и глава министерства культуры Светлана Учайкина, глава министерства международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, глава минЖКХ Николай Смирнов, глава минспорта Леонид Рапопорт, а также руководитель департамента по молодёжной политике. На должности министров экономики и инвестиций и развития объявлен конкурс.