Екатеринбургские предприниматели задолжали энергетикам 63 миллиона рублей

В Екатеринбурге долги предпринимателей за тепло и горячую воду превысили 63 млн рублей. Энергетики направили 3 тыс. 600 досудебных претензий собственникам нежилых помещений.

Как сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс», речь идёт о 6,5 тыс. предпринимателей, имеющих в собственности нежилые помещения, которые согласно требованиям законодательства заключили договоры теплоснабжения напрямую с поставщиком ресурса. Должникам уже поступили досудебные уведомления по СМС и через электронную почту. Претензионные письма по почте бизнесмены получат до 1 ноября.

«Энергосбытовая компания рекомендует владельцам бизнесов на первых этажах, получивших претензионные письма, погасить неоспариваемые долги. Далее предпринимателю стоит обратиться в офис «ЭнергосбыТ Плюс» для урегулирования спорных объёмов начисленных долгов. В случае ликвидации бизнеса необходимо представить документы о выбытии объекта из собственности. При оплате теплоэнергоресурсов управляющей компании также нужно предъявить в офисе энергосбыта подтверждающие платёж документы», - говорится в сообщении энергетиков.

Напомним, что с 1 января 2017 года Правительство РФ изменило схему оплаты использования коммунальных ресурсов для собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Речь идёт о магазинах, офисах, салонах и других предприятиях, расположенных на первых этажах многоэтажек.

Согласно изменениям, предприниматели обязаны заключать прямой договор с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных благ. Ранее за потреблённые ресурсы эта категория платила УК или иной обслуживающей организации.

Отмечается, что с января 2017 «ЭнергосбыТ Плюс» заключил более 5 тыс. 200 договоров поставки теплоэнергоресурсов с новой группой потребителей. Всего, по данным УК, в Екатеринбурге около 7 тыс. собственников нежилых помещений.