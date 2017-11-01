В России с 1 ноября вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеров

В России с 1 ноября вступил в силу закон об ужесточении работы анонимайзеров. Фото: Александр Зайцев

В России с 1 ноября вступают в силупоправки в Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно документу, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов обязуются блокировать ресурсы из реестра запрещённых, который ведёт Роскомнадзор, иначе их заблокируют.

Таким образом россияне лишатся возможности посещать заблокированные на территории страны интернет-ресурсы с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов - специальных программ для обхода блокировок.

Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) для ведения чёрного списка запрещённых ресурсов.

На основании обращения правоохранителей ведомство опеределит провайдера, размещающего в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещённым ресурсам. Ему направят уведомление о необходимости в течение трёх дней предоставить данные о владельце анонимайзера. Затем Роскомнадзор направит анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС в течение последующих 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также российские интернет-поисковики.

После вхождения во ФГИС анонимайзер в течение трёх дней должен обеспечить соблюдение запрета на предоставление возможности использования программ и иных технических средств для доступа к запрещённым сайтам, а поисковик - прекратить выдачу ссылок на них.