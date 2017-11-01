Главное темой Екатеринбургского ледового городка нынешней зимой станет 295-летие города

Тематикой этого года стало 295-летие Екатеринбурга. Фото: техническое задание закупки

Конкурс на строительство ледового городка в очередной раз выиграло ООО «Айс-проект 2000». Новогодний городок традиционно разместится на площади 1905 года.

Создание новогоднего настроения было доверенно компании, которая работала над этим и в предыдущие годы. Итоги конкурса были опубликованы на сайте госзакупок.

Как сообщается в техническом задании закупки, подрядчик должен оказать услуги по возведению и техническому обеспечению функционирования Новогоднего ледового городка. Тематика этого года — 295-летие и звучит как «С Днём Рождения, Любимый Город!».

В Центре города появятся символы Нового года: Ёлка, Дед Мороз и Снегурочка, также к ним добавится символ наступающего 2018 года — собака. Помимо этого в городке будут расположены лабиринты и горки. Также исполнитель должен будет установить витражные изображения достопримечательностей города, художественные композиции, возвести торт с розочками и датой 295-летия Екатеринбурга и выполнить подсветку всех объектов.

Работы над ледовым городком начнутся уже с 13 ноября. Откроют его 29 декабря. Цена контракта составила 22,9 млн рублей.