Екатеринбургский режиссёр снял клип группы «Mgzavrebi»

В клипе грузинской группы снялась пожилая пара. Фото: скрин клипа «Пообещай».

Режиссёр из Екатеринбурга Иван Соснин снял клип на песню «Пообещай». Клип был снят на мобильный телефон.

О своей новой работе сообщил Иван Соснин на страничке Facebook. «Ура! Премьера клипа для Mgzavrebi!!! Очень много сил и эмоций вложили в этот проект», —поделился впечатлениями Соснин.

В клипе грузинской группы снялись пожилые актёры 84-летняя Любовь и 86-летний Роберт. По сюжету пара сбегает из дома престарелых и отправляются в путешествие к морю.

Несмотря на то, что клип был опубликован только вчера, он уже получил положительные отзывы: «Ребята (актёры) — шикарны. Бонни и Клайд выжили и чувствуют себя хорошо», «Клип получился что надо!» и многие другие.

Клип екатеринбургского режиссёра на песню «Пообещай».