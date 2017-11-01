В микрорайоне "Солнечный" появится "Солнечный лучик"

Детский сад в "Солнечном" откроется до конца года. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге появится ещё один детский сад. Учреждение №437 "Солнечный лучик" откроется до конца года в микрорайоне "Солнечный".

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, в садике смогут разместиться 14 групп. Для них будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты дополнительного образования и зона для обучения правилам дорожного движения. Прогулочные зоны оснастят верандами.

Ещё один детсад, рассчитанный на 250 мест (10 групп), будет сдан в эксплуатацию в Академическом. В нём также спроектированы залы для занятий спортом и музыкой.

Добавим, что в текущем году будет завершено строительство ещё нескольких общественных объектов - школы №23 в Академическом и травмпункта на базе Центральной городской больницы № 2. Всего на данный момент строительные работы ведутся на 24 объектах.