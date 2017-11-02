Орбиту МКС увеличили на 700 метров

МКС скорректировала орбиту на 700 метров в преддверии посадки корабля «Союз МС-05». Об этом сообщили в Центре управления полётами.

Для выполнения манёвра была включена двигательная установка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06», пристыкованного к Международной космической станции. В результате за 206 секунд её работы скорость станции увеличилась на 0,42 м/сек.

Теперь минимальная высота орбиты МКС над поверхностью Земли составляет 403,3 км, максимальная - 425,4 км.

Корабль "Союз МС-05" вернётся на Землю 14 декабря 2017 года, а 17 декабря на орбиту выйдет «Союз МС-07».