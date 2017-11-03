Землю качканарского монастыря отдадут буддистам из Нижнего Тагила

Шад Тчуп Линг не имеет ни устава, ни членства в зарегистрированных религиозных организациях. Фото: Алина Габдушева

Буддийскую общину в монастыре Шад Тчуп Линг на горе Качканар официально признали нелигитимной. Теперь их земля будет передана "настоящей" организации - буддистам из Нижнего Тагила.

Основанный в 1995 году Шад Тчуп Линг уже не раз становился яблоком раздора между властями и местными "монахами": чиновники настаивали на том, что земля досталась буддистам незаконно. В 2014 году лакомое местечко через суд отдали местному горно-обогатительному комбинату для добычи железной руды - однако тогда общественность во главе с медийными личностями встала на защиту монастыря, и его снос пришлось отложить.

Этой осенью администрация губернатора решила повторно расставить все точки над i, поручив экспертам Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга тщательно исследовать происхождение монастыря.

Результаты экспертизы оказались неутешительными для общины: Шад Тчуп Линг был признан незаконным, поскольку не имеет ни устава, ни членства в зарегистрированных религиозных организациях. Кроме того, не подтвердился факт духовного посвящения его организатора Михаила Санникова, а также принятие им монашеских обетов и благословления на деятельность подобного рода.

"Резиденция прямо дала понять, что никакие дальнейшие переговоры с Санниковым не возможны", - подчёркивает депутат Госдумы Андрей Альшевских, опубликовавший на своей страничке в Facebook соответствующий документ.

Добавим, что во время земельных споров в 2014 году, власти предлагали качканарским буддистам перебраться на гору Мохнатка. Теперь же это альтернативное место отдадут официальной организации "Путь Будды" из Нижнего Тагила. Куда деваться общине из Шад Тчуп Линг - пока неясно.