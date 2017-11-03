Сейчас, согласно графику, Дед Мороз находится на пути в Иркутск. Фото: социальные сети

Дед Мороз прибудет в Екатеринбург 25 ноября и пробудет в уральской столице два дня. В этом году волшебник начал традиционное путешествие по российским городам на три недели раньше. В 2016 году путешествие стартовало 21 ноября, сообщает Ростуризм.

Путешествие Деда Мороза началось 1 ноября во Владивостоке. Сейчас, согласно графику, он находится на пути в Иркутск. Всего до наступления Нового года волшебнику предстоит встретиться с жителями 29 городов России, преодолев тысячи километров и подарив тонны подарков.

Отмечается, что в 2017 году Дед Мороз получил 30 тыс. писем от взрослых и детей, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.

Добавим, после Екатеринбурга волшебник отправится на два дня в Пермь, а завершит свой традиционный маршрут в Москве 30 декабря.