Площадь перед Дворцом молодёжи откроют в День народного единства

Уже в эту субботу екатеринбуржцы смогут пройтись по новому бульвару Молодёжи. Фото: Алексей Кунилов

В субботу, 4 ноября после реконструкции откроется площадь перед Дворцом молодёжи. Основные работы по благоустройству территории возле культурно-образовательного учреждения завершены.

Как сообщает пресс-служба Центра дополнительного образования «Дворец молодёжи», уже в эту субботу екатеринбуржцы смогут пройтись по новому бульвару Молодёжи. Согласно проекту реконструкции площади Коммунаров к ЧМ-2018, именно такое название обретёт обновлённая пешеходная зона рядом с Дворцом молодёжи.

«Важно, что в разработке плана благоустройства территории активное участие принимали специалисты «Мастерской Белянкина» – последователи архитектора Геннадия Белянкина, под руководством которого строилось здание Дворца молодёжи. Они учли изначальную идею архитектора... Мы надеемся, что это пространство станет местом, где будет собираться активная молодёжь», – отметил директор Дворца молодёжи Константин Шевченко.

Отмечается, что забор со стороны центрального входа и ограждение Пестеревского переулка строители планируют убрать уже сегодня. На данный момент завершены все строительные работы, остался только монтаж малых архитектурных форм, которые установят в 10-х числах ноября.