Сельхозземлям Среднего Урала нанесён ущерб на 44,8 миллиона рублей

Стоимость ущерба, который был нанесён почвам оценен в сумму 44 млн 800 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов

Управление Россельхознадзора по Свердловской области подвело итоги внеплановых выездных проверок. Были проинспектированы сельскохозяйственные организации, выращивающие овощи в закрытом грунте с использованием труда иностранных граждан.

По данным сайта регионального Россельхознадзора, проверочные мероприятия состоялись в Режевском, Сысертском, Красноуфимском, Тугулымском, Артинском и Белоярском районах. По итогам которых были выявлены нарушения.

Сообщается, что в Свердловской области использовались семена, которые провозились на территорию страны без документов. Помимо этого не проводились фитосанитарные обследования и прополка сельскохозяйственных угодий. Также было отмечено захламление почвы полиэтиленовой плёнкой и порча земель в результате чрезмерного использования пестицидов и агрохимикатов.

Для проведения исследований на химико-токсиологические показатели взято 238 образцов почвы. По итогам проверки, выявлено загрязнение почв нитратным азотом в четыре раза выше нормы и пистицидами, превышающих норму в некоторых случаях до 256 раз.

Стоимость ущерба, который был нанесён почвам оценен в сумму 44 млн 800 тыс. рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности на сумму 652 тыс. рублей.