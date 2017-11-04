Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём народного единства

Глава региона пожелал свердловчанам обогатить в праздник запас знаний об истории страны. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём народного единства, отмечаемым сегодня, 4 ноября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам главы региона, подвиг Минина и Пожарского, защитивших Отечество от смуты в XVII веке, стал примером для последующих поколений. Сегодня залог процветания России — единство и труд, когда каждый ощущает ответственность за общее дело. Свердловская область характеризуется не только мощной индустрией, но и высоким уровнем гражданского самосознания.

- В нашем регионе мирно соседствуют представители 160 национальностей, действуют сотни религиозных организаций. В этом году к 4 ноября приурочены такие всероссийские акции, как «Ночь искусств» и «Ночь истории». В уральской столице пройдёт крестный ход, откроется XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день», - отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона пожелал свердловчанам обогатить в праздник запас знаний об истории страны. Он пожелал уральцам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех начинания.