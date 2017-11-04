Международная космическая станция летит близко к Среднему Уралу

Траектория полёта МКС

Международная космическая станция (МКС) в эти дни летит близко к Среднему Уралу. Особенно яркие полёты будут наблюдаться по утрам с 4 по 11 ноября,сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Свердловчане с помощью телескопа смогут рассмотреть солнечные батареи МКС ранним утром в южной части неба.

- Свой путь на небе МКС будет завершать, пролетая мимо Марса и Венеры. Станция, сравнимая по яркости с видимыми планетами, летит с северо-запада на северо-восток. Благоприятное время для наблюдения с 4:30 до 7:30, - рассказал Владилен Санакоев.

Фото: таблица полётов МКС