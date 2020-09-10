На выборах 13 сентября смогут проголосовать более 180 тысяч свердловчан

На участках будут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: Галина Соловьёва

В грядущее воскресенье 13 сентября на Среднем Урале – единый день голосования. В этот день в 15 муниципалитетах области выберут депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Всего на участки могут прийти более 180 тысяч избирателей.

По традиции участки будут работать с 8:00 до 20:00. Найти свой участок можно, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Центральной избирательной комиссии – cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok или на сайте облизбиркома. В связи с тем, что в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, на участках будут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

– Все комиссии в необходимом объёме получили средства индивидуальной защиты, проведена работа по привлечению волонтёров для помощи маломобильным гражданам, участки уже работают на досрочном голосовании, – сообщил председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов.

При наличии уважительной причины избиратели смогут в день выборов отдать свой голос за выбранного кандидата на дому. Приём заявлений о намерении проголосовать на дому стартовал с 3 сентября и завершится в 14:00 непосредственно в единый день голосования. Для этого необходимо подать заявку в свою участковую избирательную комиссию.

Напомним, помимо дополнительных выборов депутата Заксобрания 13 сентября пройдут выборы думы Махнёвского МО – за 10 мандатов поборются 49 кандидатов. Кроме этого, дополнительные выборы депутатов муниципальных дум пройдут в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Гаринском, Карпинском, Сысертском, Асбестовском, Невьянском, Верхнесалдинском и Полевском городских округах.

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