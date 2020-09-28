Утром 27 сентября на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Руководители противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

Как сообщает официальный сайт Кремля, по инициативе армянской стороны в тот же день состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого российский лидер выразил серьёзную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых действий в зоне конфликта и отметил важность срочного принятия всех необходимых усилий для недопущения дальнейшей эскалации противостояния. Прекратить огонь и начать переговоры участников конфликта призвали руководители и целого ряда других стран, а президент США Дональд Трамп, например, заявил вчера, что Америка «попробует это остановить». В то же время президент Турции Реджеп Эрдогануже в первые часы начавшихся боевых действий объявил о безоговорочной поддержке Азербайджана.

Наблюдатели отмечают, что нынешнее столкновение стало крупнейшим с 1994 года. Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе начались после того, как в сентябре 1991 года эта заселённая преимущественно армянами бывшая автономная область Азербайджанской ССР объявила себя независимой республикой, а официальный Баку попытался силой вернуть её в свой состав. В ходе начавшейся войны десятки тысяч человек погибли, сотни тысяч стали беженцами. Совет безопасности ООН принял четыре резолюции о прекращении огня в этом регионе, прежде чем в мае 1994 года стороны подписали соглашение о перемирии, гарантами выполнения которого выступили Россия, США и Франция, являющиеся сопредседателями назначенной ОБСЕ Минской контактной группы по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Соотношение противоборствующих сил в зоне карабахского конфликта (по данным открытой печати)

Численность и оснащённость армий участников конфликта Военнослужащих под ружьём (тыс. чел.) Резервистов (тыс. чел.) Боевых самолётов и вертолётов Танков и другой бронетехники Армения 45 244 32 444 Нагорный Карабах 20 30 10 Нет сведений Азербайджан 60 317 94 1333

Заметим, что Армения является членом ОДКБ, и на её территории находится 102-я российская военная база. В то же время РФ поддерживает дружественные отношения с Азербайджаном, поэтому противоборствующие стороны возлагают особые надежды на посредничество именно нашей страны в урегулировании конфликта.

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