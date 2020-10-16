Новым министром АПК Свердловской области станет Артём Бахтерев

Артём Бахтерев приступит к своим обязанностям с 20 октября. Фото: с сайта Министерства АПК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра агропромышленного комплекса и продовольствия региона. Им станет действующий заместитель министра Артём Бахтерев.

Информацию о назначении нового министра «Областной газете» подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области. Соответствующий указ глава региона подписал в пятницу, 16 октября. Артём Бахтерев приступит к своим обязанностям с 20 октября.

Напомним, бывший министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв скончался 22 июля. У него был диагностирован коронавирус.

Артём Бахтерев родился 29 ноября 1987 года. Общий стаж его работы составляет 13 лет. Два года из них он проработал на госслужбе. С 2018 года и по сей день занимал должность заместителя министра. В должности замминистра отвечал в том числе за животноводство, земледелие и развитие фермерских хозяйств. У нового министра два высших образования: окончил ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и магистратуру ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет».

До назначения в министерство АПК региона занимал должность заместителя генерального директора ПАО «Каменское». С мая 2018 года состоит в резерве управленческих кадров Свердловской области.