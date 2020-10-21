Андрей Кузнецов: «Каждый раз перед выборами начинаются разговоры, что у «Справедливой России» всё плохо»

Андрей Кузнецов по образованию журналист. Долгое время работал по специальности, в том числе и в редакции «Областной газеты» (1993–1998 годы). Фото: Алексей Кунилов

«Областная газета» продолжает серию интервью с руководителями региональных отделений партий в Свердловской области в преддверии выборов 2021 года. Напомним, в следующем году будет обновлён депутатский состав Госдумы, а также регионального Законодательного собрания. О том, какие планы ставит перед собой «Справедливая Россия», мы поговорили с председателем областного отделения Андреем КУЗНЕЦОВЫМ.

О позициях партии

– Андрей Анатольевич, в апреле прошлого года вы возглавили свердловское отделение партии. Это усиление позиций отделения в преддверии крупных выборов 2021 года?

– До меня свердловское отделение возглавлялАлександр Бурков. Он стал губернатором Омской области. Соответственно, значительная часть партийцев, с которыми он работал, уехала в Омск. Предполагалось, что здесь нужна перезагрузка – это ключевой фактор. Поручение, которое мне дали, учитывая, что я местный, и то, что мы вместе с Бурковым работаем здесь очень давно, – эту перезагрузку осуществить. Имеет ли это дело отношение к выборной кампании? Конечно имеет. Политические партии для этого и создаются, чтобы влиять на власть через выборы.

– Партиям, особенно во время пандемии, необходимо тесно работать с органами власти. Трудно ли сегодня оппозиции доносить свои мысли до Правительства России?

– Тяжело, это всегда было тяжело. С предыдущим правительством – как об стену. Но надо отметить, что правительство Мишустина, в отличие от предыдущего, которое мы называем правительством «Единой России», – более тщательно реагирует на предложения оппозиции. Пока непонятно, то ли люди пришли более грамотные, то ли пандемия заставила. Михаил Мишустин – налоговик, а главное качество налоговика – знать свою налогооблагаемую базу, знать, как говорят, своё хозяйство. И в этом плане он, конечно, профессионал.

– Как оцениваете итоги единого дня голосования этого года? В Свердловской области вы получили только один мандат – в думе Махнёво.

– Кампания этого года для Свердловской области не так показательна – больших выборов не было. В основном это были мелкие довыборы – по одному депутату в разных городах, и довыборы в Заксобрание области (в связи со смертью депутата Анатолия Петровича Сухова). На этих довыборах наш кандидат занял третье место. Что касается думы Махнёво, то здесь у «Справедливой России» никогда не было представительства, и в этом году нам удалось его получить. Если говорить о значимых выборах, то мы считали для себя важными выборы прошлого года – когда были довыборы в Госдуму РФ по Серовскому округу с участием наш кандидата фельдшера Алексея Коровкина. Здесь мы провели достаточно сильную кампанию – поставили проблемы первичного медицинского звена на самом высоком уровне, когда Алексей публично обратился к президенту и рассказал, что происходит на севере Свердловской области. Была упорная борьба, и Алексей занял второе место, всего за месяц набрав почти 25 процентов голосов.

– Какие политические планы у партии сейчас, в том числе на выборах 2021 года?

– В Свердловской области СР – одна из ведущих политических сил. В Екатеринбурге на больших выборах мы стабильно занимаем первое-второе места. В области – второе-третье. Но потенциал влияния использован далеко не полностью. Все оппозиционные партии в области, и мы в том числе, много проигрываем в одномандатных округах. Эту ситуацию можно и нужно менять.

Сейчас важный вопрос заключается в том, чтобы завершить эпоху молчаливого послушного большинства. Всё-таки должна быть дискуссия. А для этого представительство оппозиции нужно увеличивать. Наша задача на 2021 год – донести до земляков одну простую мысль: нужно, чтобы и в Законодательном собрании, и в Госдуме была сильная оппозиция, и тогда в столкновении мнений будет рождаться истина.

– В Свердловской области есть такие сильные кандидаты, которые готовы пойти от вас в Госдуму и Заксобрание?

– Конечно. Мы уже практически подготовили довольно широкую линейку кандидатов на предстоящие выборы. Мы полностью поменяли кадровую политику СР в Свердловской области. Будем продвигать в депутаты таких людей, как фельдшер Алексей Коровкин, как многодетная мама Оксана Иванова… Люди, которые живут жизнью простого народа, которые на собственном опыте знают проблемы своих земляков.

О конкуренции

– Ряд политологов считает, что СР находится не в лучшей форме – может потерять часть мандатов в региональном Заксобрании и Госдуме РФ…

– Думаю, что к ситуации в Свердловской области такие утверждения не имеют никакого отношения. СР здесь имеет традиционно сильные позиции, с самого основания партии. Даже на прошедших довыборах в муниципальные депутаты в этом году наши кандидаты занимают стабильно вторые и третьи места как в малых, так и в крупных городах. Что касается оценки шансов на федеральном уровне, то каждый раз, когда начинается кампания по выборам в Госдуму, начинаются разговоры, что «у «Справедливой России» всё плохо, никто их не поддерживает». Мы привыкли, ведь такие «разговоры специалистов» это тоже орудие политической борьбы, но факты говорят сами за себя. Возьмём два избирательных цикла – прошлого года и этого: если партия в 63 регионах присутствовала в законодательных собраниях, то сейчас – в 80. И в этом году по количеству муниципальных депутатов партия вышла на третье место в стране. В одном соглашусь – наверное, это далеко не лучшая для нас форма. У СР потенциал второй политической силы в стране, и мы к этому рано или поздно придём.

– Считаете ли малые партии, которые заявили о себе на прошедших выборах, серьёзными конкурентами?

– Давайте сравним нынешние выборы с результатами выборов 2015 года (именно тогда избирался состав заксобраний и областных дум, который обновлялся сейчас). Пять лет назад непарламентские партии суммарно набрали 1,5 процента голосов избирателей. В этом году – 15 процентов, но партий стало больше. Теперь смотрим по остальным: КПРФ и ЛДПР – плюс 1 процент, «Справедливая Россия» – минус полтора процента, «Единая Россия» потеряла 10 процентов голосов избирателей. Партия власти теряет доверие, и голоса этой партии отходят к новым участникам.

Насколько продолжительна жизнь у новых политических сил? Есть такое понятие как «политическая ёмкость» – количество социально активных людей, которые потенциально могут стать кандидатами, пойти от любой партии на выборы. И эта политическая ёмкость ограничена. Например, в этом году разыгрывалось более 70 тысяч мандатов по всей стране. По итогам этих выборов видно, что новые партии выдвинули в депутаты в десятки раз меньше людей, чем, например, только одна наша парламентская партия. Это говорит о том, что «политическая ёмкость» разобрана и у новых партий не так много возможностей для работы. Парламентские партии, которые работают уже длительное время, разбирают всех кандидатов.

– Поэтому партии часто переманивают людей друг у друга? Поэтому два бывших представителя вашей партии пошли на довыборы в ЕГД от ЕР?

– Это реакция руководства ЕР на снижение доверия. Они понимают, что им надо менять состав, искать новых людей. А что касается ушедших от нас деятелей – то это, на мой взгляд, ход неудачный. Всё-таки «Единая Россия» и «Справедливая Россия» расходятся по принципиальным моментам, и поэтому переход от нас в «Единую Россию» говорит о том, что теперь им придётся нести ответственность за все предыдущие решения и за позицию этой партии, например, по повышению пенсионного возраста. Это персональные выборы, и у избирателей обязательно возникнет вопрос: почему они раньше критиковали, а потом перешли? Конечно, есть ощущение сделки. Но это их выбор.

Досье «ОГ» Андрей Кузнецов родился 29 мая 1972 года в посёлке Ис (Нижнетуринский ГО). С 2001 по 2011 год возглавлял Уральский институт прикладной политики и экономики, участвовал в разработке Стратегического плана развития Екатеринбурга, подготовке и реализации крупных социально-экономических проектов, таких как микрорайон Академический в Екатеринбурге. Автор концепции возрождения промышленной агломерации городов севера Свердловской области. В 2012–2013 – первый замруководителя администрации губернатора Свердловской области. С 2013 года по настоящее время — советник председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, с 2018 года по настоящее время – секретарь Президиума ЦС партии по идеологии, заместитель руководителя аппарата фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, руководитель проекта сети центров защиты прав граждан. Женат, воспитывает троих детей.