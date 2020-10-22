В Свердловской области продолжат работы по увековечению памяти защитников Отечества

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21,2 миллиона рублей будут выделены из областного бюджета в 2021 году на восстановление воинских захоронений времён Великой Отечественной войны. Такое решение принято 22 октября на заседании правительства Свердловской области.

Как сообщает департамент информационной политики региона, систематическая работа по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и умерших от ранений в годы Великой Отечественной войны была начата на Среднем Урале в 2019 году. В текущем году, объявленном в связи с празднованием 75-летия Великой Победы Годом памяти и славы, на выполнение этой программы из областного бюджета было выделено более 25 миллионов рублей. На эти деньги были проведены работы по восстановлению воинских захоронений в десяти муниципалитетах: в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Камышлове, Туринске, а также Тавдинском, Тугулымском и Горноуральском городских округах.

В будущем году предстоит продолжить проведение таких работ в Ирбите, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе, а кроме них — ещё в четырёх муниципальных образованиях: в Верхотурье, Кировграде, Красноуральске, Первоуральске.

Как прокомментировал министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, решение о выделении в 2021 году субсидий на софинансирование этих мероприятий было принято по результатам конкурсного отбора заявок из муниципалитетов. Выделяемые средства будут направлены на благоустройство территорий воинских захоронений, установку памятных знаков и увековечение на памятных плитах имён воинов, погибших при защите Отечества.