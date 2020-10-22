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Политика
22 октября 2020, 19:08

Правительство области и УВЗ укрепят сотрудничество

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Вчера губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов подписали соглашение о сотрудничестве правительства Сверддловской области и УВЗ. Оно касается сразу двух основных направлений – социально-экономического развития региона и создания условий для диверсификации производств.

В ходе подписания соглашения глава региона отметил, что завод и власти продолжат сотрудничество в социальном развитии Нижнего Тагила. А Александр Потапов добавил, что регион сегодня нуждается в электротранспорте, поэтому предприятие планирует усиливать выпуск гражданской продукции.

Отметим, это уже не первый документ о взаимодействии властей региона и корпорации УВЗ. Аналогичный документ был подписан в 2017 году. А в прошлом году на полях выставки «ИННОПРОМ» стороны утвердили дорожную карту по развитию сотрудничества на 2019–2021 годы.

  • Опубликовано в №199 от 23.10.2020 
Областная газета Свердловской области
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