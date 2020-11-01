Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации

Согласно поправкам, после ухода с поста глава государства может получить статус сенатора пожизненно. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о порядке формирования Совета Федерации и о статусе сенатора и депутата. Согласно поправкам, после ухода с поста глава государства сможет получить статус сенатора пожизненно.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты Парламента. По словам председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ» подготовлены для приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесёнными в Конституцию.

Согласно поправкам, помимо двух сенаторов от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти), в верхнюю палату парламента пожизненно входят Президенты России, прекратившие исполнение своих полномочий. Также глава государства может назначить до 30 федеральных сенаторов на срок шесть лет. При этом, не более семи из них могут быть назначены пожизненно.

«Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения полномочий Президента. При этом Президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу», - говорится в пояснительной записке к документу.

Также для бывших Президентов, получивших статус сенатора, сохраняются социальные и иные гарантии, установленные Федеральным законом «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Отмечается также, что сенатором РФ может быть гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий в стране. Сенатор не может иметь гражданства иностранного государства, а также вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за пределами РФ.

Пожизненно стать сенаторами смогут граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Не смогут стать сенаторами граждане, имеющие неснятую судимость не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести, а также несколько лет после погашения судимости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил внесенные президентом законопроекты в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.