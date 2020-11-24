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Политика
24 ноября 2020, 12:44

Королева Елизавета II присвоила сыну российского бизнесмена титул барона Сибирского

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева получил от Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. Евгений Лебедев стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента.

По информации бюллетеня правительственной газеты The London Gazette, 40-летнему предпринимателю передана жалованная грамота, скрепленная печатью монарха. Пожизненный титул присвоен под именем «барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». Предприниматель с российскими корнями станет членом независимой партии в Палате лордов и не будет представлять ни одну из политических сил. Евгений Лебедев стал первым уроженцем России, кто удостоился титула.

На получение титула Евгения Лебедева рекомендовал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Формально, бизнесмен уже является пэром, однако чтобы стать членом Палаты лордов, ему необходимо пройти процедуру введения в палату.

Евгений Лебедев — британский бизнесмен, издатель и благотворитель российского происхождения. Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard. Сын предпринимателя, общественного и политического деятеля Александра Лебедева, который до 2015 года входил в список богатейших людей России.

Областная газета Свердловской области

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