Уйдёт ли Дамир Юсупов в политику? Партии ищут новые лица для участия в выборах

Напомним, 15 августа Дамир Юсупов совершил аварийную посадку самолёта Airbus A321 в кукурузном поле. Он спас жизни 226 пассажиров. Фото: Галина Соловьёва

В следующем году пройдёт важнейшая для политических сил страны кампания – выборы в Госдуму России и Заксобрание области. Очевидно, что партиям не хватает новых лиц, с которыми можно «взлететь» на голосовании, и борьба за них началась уже сейчас. Среди тех, кого объективно поддержали бы многие избиратели, – Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов. Уважение и интерес людей к нему – по-прежнему крайне высокие. «Летать я хочу… И на этом пока ответ закончу», – ответил Дамир Касимович на вопросы «Облгазеты»: рассматривает ли он для себя политическую карьеру и поступали ли ему уже предложения от партий? Фактически он не опроверг интерес к нему со стороны политических сил.

Дамира Юсупова часто спрашивают, не страшно ли ему летать после аварии? «Страшно не летать. Когда не летаешь, чувствуешь, что связь с авиацией теряется», – отвечает он. Сейчас трудно представить, что такой преданный профессии человек примет решение уйти в большую политику. Но закрывать глаза на то, что для многих россиян он – настоящий герой, личность медийная и узнаваемая, да ещё и с положительной биографией – нельзя. Про него сняли фильмы, показывали сюжеты на федеральных каналах, приглашали на программу «Вечерний Ургант».

– Был большой ажиотаж вокруг этой темы. Она муссировалась в средствах массовой информации. Медийности, которая свалилась на весь экипаж, мы сами, честно говоря, не хотели, и не были к ней готовы, – вспоминает лётчик.

Учитывая все эти факты, нетрудно предугадать интерес к Дамиру Юсупову не только со стороны главной партии страны, но и со стороны оппозиции, а может быть, даже малых партий. Вопрос в другом – хватит ли у них мастерства и ресурсов уговорить его представлять их на выборах?

Мы поинтересовались у представителей реготделений партий, рассматривают ли они Дамира Юсупова как потенциального кандидата на грядущих выборах? Делали ли они ему уже предложения? В ЛДПР нам сообщили, что предложения от них Дамиру Юсупову не поступали. В «Единой России» последовал дежурный ответ, что всё решается на праймериз, на которые может заявиться любой желающий (кроме тех, кто уже состоит в другой партии). В «Справедливой России» сообщили, что не будут открывать карты. В КПРФ подчеркнули, что надо исходить из политических взглядов человека – одной известности недостаточно, чтобы быть депутатом от КПРФ.

– Настоящих героев не так уж и много. Даже учитывая то, что в связи с пандемией и другими событиями этого года подвиг Дамира Юсупова немного забылся, можно напомнить о нём, добавить актуальности. Это будет неплохим козырем для прохождения что в Заксобрание, что в Госдуму, – считает директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин. - Если он решит для себя, что готов идти в политику, то скорее будет выдвигаться от «Единой России». Рейтинги всех партий упали, а потому сейчас грех не пользоваться известностью и хорошей репутацией кандидатов. У людей есть запрос на новые лица и новые идеи, а не когда тебе говорят одно и то же, но с разных сторон. Это касается всех партий. Что же до выбора между Госдумой и Заксобранием, то тут надо учитывать, что человек хорошо известен не только в рамках какого-то города, у него – федеральная известность. К тому же последние 1,5–2 месяца ходят слухи, что «ЕР» будет избавляться от спортсменов, которых в Госдуме стало слишком много. Поэтому будет пересмотрен качественный состав партии. А тут всё-таки пилот, а не спортсмен. Его имиджевые характеристики более серьёзные.

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