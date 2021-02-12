Эльмира Туканова уволилась из Центра развития туризма

В соцсетях Эльмира Туканова отдельно поблагодарила министерство инвестиций и развития региона, Совет по развитию туризма и Алексея Орлова – бывшего первого замгубернатора и нынешнего мэра Екатеринбурга Фото: Павел Ворожцов

Глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова покидает свой пост. Чем она займётся после увольнения, Эльмира Наилевна пока не раскрывает.

В департаменте информационной политики региона сообщают, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил просьбу Эльмиры Тукановой об уходе. Кроме того, глава подписал указ об её награждении знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Полный текст указа № 716-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Оперативно получить комментарий от Эльмиры Тукановой «Областной газете» не удалось.

Свердловский Центр развития туризма Эльмира Туканова возглавляла с 2013 года. До назначения она занимала такой же пост в Тюменской области.

– Центр развития туризма нужен, но работа этой организации должна быть грамотно выстроена. Основная задача подобных организаций – создание комфортных условий для развития туризма, инвестиционного климата, создание и продвижение региональных брендов. В целом, как институт, Центры развития туризма зарекомендовали себя там, где они работают, грамотно, хорошо, конструктивно, выстраивая отношения с профессиональной общественностью, с федеральной властью, с муниципалитетами. К Свердловской области это, к сожалению, не относится. В сфере туризма мы существенно отстаём от наших соседей, Челябинской и Тюменской областей, – считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Есть проблемы в позиционировании нас как области. Регион сейчас не в состоянии реализовать ни одного серьёзного туристического проекта за исключением кластера «Гора Белая». Не хватает загородных гостиниц и других средств размещения. Мы не только не можем принимать крупные группы и выстраивать массовый туризм из других российских регионов, но и не в состоянии обеспечить жителей Свердловской области качественным и конкурентным с точки зрения цены отдыхом.

Отметим, что в бюджете Свердловской области на 2021 год на оказание государственных услуг Центру развития туризма выделено 23,2 млн рублей.