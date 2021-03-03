Председателю Правительства России Михаилу Мишустину сегодня исполняется 55 лет

Вторым по рангу должностным лицом российского государства Михаил Мишустин стал чуть более тринадцати месяцев назад. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Вторым по рангу должностным лицом российского государства Михаил Мишустин стал чуть более тринадцати месяцев назад. В связи с тем, что сегодня наш премьер отмечает 55-летие со дня своего рождения, «ОГ» сочла уместным напомнить читателям о том, что назначение его на этот пост стало одним из главных внутриполитических событий 2020 года, и привести аргументы в пользу такого утверждения.

На основе личных и деловых качеств

Напомним, 15 января прошлого года Президент России объявил о своём решении принять отставку Дмитрия Медведева, а на следующий день подписал указ о назначении нового премьера. Как рассказал журналистам сам Владимир Путин, тогда ему на выбор предложили четыре кандидатуры, но Михаила Мишустина среди них не было.

– Его никто не называл. Кроме меня, – сказал президент и добавил, что выбор этот он сделал на основе оценки личных и деловых качеств кандидата.

Ведь к тому времени Мишустин уже десять лет возглавлял Федеральную налоговую службу и, по всеобщему признанию, превратил это ведомство в один из самых эффективных государственных органов страны. А комментируя своё решение о реорганизации правительства, Владимир Путин определил пять национальных целей, на достижение которых должна быть направлена его работа. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. При этом президент выразил уверенность, что кабинет под руководством Михаила Мишустина, которого он назвал «хорошим практиком, понимающим что и как надо делать и добивающимся конкретного результата», с поставленными задачами непременно справится.

Ковиду вопреки

Пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию планов, но и в этих условиях Правительство РФ сумело так организовать работу, что наша страна завершила 2020 год со значительно лучшими, чем у любой сопоставимой экономики мира, показателями. При этом кабмин не только боролся с COVID-19, но и принимал меры к дальнейшему развитию страны. Упор был сделан на направлениях, способных стать долгосрочными драйверами, таких как строительство и внутренний туризм. Впервые в нашей истории ставки по ипотеке были снижены до приемлемого уровня и россияне взяли ипотечных займов на 1,2 трлн рублей больше, чем в самом успешном 2018 году. В результате были сохранены высокие объёмы ввода жилья – около 80 млн кв. метров. А развитию туристической отрасли поспособствовало принятое кабмином решение ввести «кэшбек» на оплату стоимости турпоездок по стране.

Бизнесу – поддержка, госаппарату – сокращение

Благодаря настойчивости Мишустина, в установленные сроки была проведена «регуляторная гильотина», в результате которой 33 процента требований к бизнесу отменены как избыточные. При этом не отказался кабмин и от заявленной в прошлом году административной реформы: с января 2021 года началась оптимизация госаппарата, по которой сокращаются 32 тысячи должностей, из них 741 – в центральном аппарате правительства, включая 36 заместителей министров. Всё это, считает глава кабмина, позволит в 2021 году сохранить на низком уровне инфляцию и обеспечить начало экономического роста.

Досье «ОГ» Михаил Владимирович МИШУСТИН родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт. С 1992 года работал в НКО, занимавшемся привлечением в Россию западных информационных технологий, а с 1998 года – заместителем министра РФ по налогам и сборам. Впоследствии руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а в 2008 году возглавил группу компаний «ОФГ Инвест». С 2010 года был руководителем Федеральной налоговой службы, а 16 января 2020 года указом Президента России назначен председателем правительства страны. Доктор экономических наук, награждён орденом Почёта и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, воспитывает троих сыновей.