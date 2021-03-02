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Политика
2 марта 2021, 21:39

Глава Среднего Урала обсудил с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге планы по развитию региона

Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Шандором Фабианом. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Шандором Фабианом. Глава региона поздравил генконсула со вступлением в должность, а также обсудил с ним планы по сотрудничеству и развитию Среднего Урала.

В ходе встречи Евгений Куйвашев отметил успешную реализацию таких совместных проектов как оснащение Богдановичского комбината современным оборудованием, внедрение цифровой диагностики в областном онкодиспансере и модернизация системы питьевого водоснабжения в муниципалитетах Свердловской области. Он сообщил Шандору Фабиану, что на следующей неделе в Ревде открывается комплекс, где были использованы технологии и инвестиции Венгрии, и пригласил его на торжественную церемонию запуска сооружений.

"Наши проекты в области модернизации ЖКХ и высокотехнологичной медицины уверенно развиваются и получили высокую оценку Российско-Венгерской межправительственной комиссии по региональному сотрудничеству. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь развитию взаимовыгодных проектов, росту товарооборота. Убежден", – передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Генконсул поблагодарил главу региона за поддержание совместной работы и предложил расширить взаимодействие в сферах туризма и образования. В частности, он предложил уральским студентам принять участие в грантовых образовательных программах Венгрии.

Шандор Фабиан. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

"Мои предшественники работали на очень высоком уровне, и я буду продолжать эти традиции. Вместе с экономическими проектами хотел бы предложить вашим студентам поучаствовать в грантовых образовательных программах Венгрии, а также показать венгерским туристам интересные места Свердловской области – когда закончится пандемия", – сказал Шандор Фабиан.

Стороны договорились провести осенью 2021 года второе заседание региональной рабочей группы.

Областная газета Свердловской области

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