Праймериз «Единой России» на Среднем Урале пройдут онлайн

Сергей Карякин намерен избираться в Законодательное собрание Свердловской области по Сысертскому одномандатному округу. Фото: Павел Ворожцов

Федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» озвучил перечень регионов, в которых голосование на праймериз пройдёт по смешанной системе — не только в электронной форме, но и на избирательных участках. В список попали 42 субъекта РФ. Свердловской области, которая подавала соответствующую заявку, в их числе не оказалось. Таким образом, свердловчане смогут отдать свой голос исключительно в электронной форме — на сайте предварительного голосования через учётную запись на портале Госуслуг. При этом во всех регионах России электронное голосование будет основным.

Впервые в масштабах страны

Как рассказал на заседании федерального оргкомитета предварительного голосования руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, с момента запуска сайта предварительного голосования pg.er.ru (15 марта), его посетили уже 280 тысяч человек. При этом функционал портала пока ограничен. На данный момент на сайте ведётся приём заявок кандидатов в электронной форме. Также на сайте уже функционирует новостная лента, доступна полная информация о региональных оргкомитетах и есть личные кабинеты кандидатов, где они будут публиковать новости и видеоматериалы.

Вячеслав Сатеев отметил, что у «Единой России» самая большая цифровая инфраструктура в стране – и одна из крупнейших в мире. Электронное предварительное голосование в России впервые применили в 2018 году, и с тех пор каждый раз в нём участвовало рекордное количество человек. И это при том, что праймериз проводились на региональном уровне. В масштабе всей страны в этом году процедура запускается впервые.

Удобно, но не для всех

Плюсы дистанционного способа очевидны – избирателям не надо выходить из дома, всё можно сделать на своём смартфоне или с домашнего компьютера. В условиях пандемии и масочного режима такое решение как никогда актуально. Тем не менее минусы тоже есть. В первую очередь – электронное голосование может стать проблемой для пожилых людей. Далеко не у всех из них есть учётная запись на Госуслугах. Такого мнения придерживается, в частности, участник праймериз, действующий депутат Госдумы Лев Ковпак.

- Если мы посмотрим на Каменск-Уральский (Лев Ковпак – депутат от Каменск-Уральского одномандатного округа. – Прим.ред.) — там 138 тысяч голосующих, из них 60 тысяч пенсионеров — ответ очевиден. Мне и самому удобнее по старинке: пришёл, взял бюллетень, не спеша прочитал, проголосовал, пошёл домой, купил булочку, – резюмировал народный избранник.

Вторая проблема – отсутствие доверия к системе. Многие опасаются за сохранность персональных данных.

Решение есть

В «Единой России» уверяют, что при проведении предварительного голосования будет обеспечена полная анонимность, чистота и прозрачность подсчёта голосов. Соблюдение этих основных принципов должны обеспечить две ключевые технологии, в том числе – блокчейн.

По словам Вячеслава Сатеева, основную инфраструктуру сайта начнут запускать с 1 апреля. Начиная с 19 апреля в системе смогут зарегистрироваться выборщики. Каждый пользователь будет проходить авторизацию с помощью учётной записи на Госуслугах.

Для чистоты подсчёта голосов на старте голосования «Единая Россия» опубликует блокчейн-хранилища. Любой желающий сможет его скачать, но до окончания подсчёта голосов информация будет зашифрована. Это гарантирует, что в процессе голосования информация в бюллетенях не меняется.

- Блокчейн похож на стопку бюллетеней, каждый из которых связан с предыдущим — нельзя вытащить бюллетень из начала стопки не разрушив всю конструкцию, – пояснил Вячеслав Сатеев.

После завершения предварительного голосования все желающие смогут открыть блокчейн и вслед за организаторами повторить процедуру подсчёта голосов, убедившись, что у каждого кандидата голоса подсчитаны правильно. Дополнительно для персонального наблюдения за выборами каждому голосующему выдадут индивидуальный ключ, – он будет сгенерирован непосредственно на компьютере выборщика.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдёт с 24 по 30 мая. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования 19 сентября.

Как рассказал «ОГ» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, тем пенсионерам, у которых возникнут сложности с регистрацией на портале Госуслуг, обязательно помогут сотрудники отделения партии. Ожидается, что к этой работе подключатся и сами кандидаты.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ждём новичков в Госдуме? В Свердловской области заявку на участие в праймериз уже подали 6 из 10 действующих депутатов Госдумы текущего созыва: Павел Крашенинников, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак. Ещё один представитель региона в нижней плате парламента Сергей Чепиков принял аналогичное решение – он подаст заявку в ближайшие дни. - Для меня важна внутрипартийная оценка, предварительный этап, на котором оценивается уровень доверия однопартийцев и избирателей, – рассказал депутат «Областной газете». А вот Алексей Балыбердин с участием в праймериз ещё не определился — от комментариев он пока воздержался. - Если я решу подать заявку на ПГ, – вы все об этом узнаете! – подчеркнул депутат. Александр Петров скорее всего в этом году от Свердловской области выдвигаться не планирует. Сразу несколько источников «ОГ» подтвердили, что он собирается подать заявку на участие в праймериз от другого региона — Еврейской автономной области. Об этом говорит и его активность на Дальнем Востоке страны: в феврале на встрече с главой региона Ростиславом Гольдштейном парламентарий заявил, что готов направить весь свой опыт на развитие ЕАО. Выяснить планы Антона Шипулина в ходе подготовки материала не удалось.

Погнали! 1 апреля документы на участие в предварительном голосовании подал уральский автогонщик Сергей Карякин. Выдвижение на праймериз спортсмен сравнил с выходом на старт во время гонок. Он намерен избираться в Законодательное собрание Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу №25. – Мне нравится, где я живу. Я не хочу постоянно мотаться в Москву, я хочу работать здесь. Сысерть – то место, с которым связаны вся моя молодость и начало карьеры. Именно там я начинал ездить на мопедах и квадроциклах. Мысленно я там, поэтому и выбрал этот округ, он мне близок. Мне будет намного приятнее делать что-то хорошее там, где я вырос, – объяснил своё решение Сергей Карякин.