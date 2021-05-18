Новым прокурором Свердловской области станет Борис Крылов

Кандидатуру Бориса Крылова предложил Президент РФ Владимир Путин. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня на совместном заседании трёх профильных комитетов Совета Федерации состоялось рассмотрение представленных Президентом РФ кандидатур на должности прокуроров ряда регионов, в том числе и Свердловской области.

На пост нового прокурора Свердловской области Владимир Путин предложил Бориса Крылова, который в органах прокуратуры работает с 1997 года, последние пять лет — на руководящих должностях. С декабря 2016 года работал первым заместителем прокурора Республики Хакасия, а с июня 2019 года - первым заместителем прокурора Новосибирской области.

Обсуждение кандидатур транслировалось на сайте Совета Федерации, любой мог его посмотреть. Своё напутствие Борису Крылову высказал сенатор Аркадий Чернецкий. Он подчеркнул, что Свердловская область — регион сложный, с достаточно активными политическими процессами, что потребует от прокурора выдержки, мудрости и строгого следования закону.

Члены трёх профильных комитетов верхней палаты российского парламента кандидатуру Бориса Крылова одобрили. Сегодня кандидатов утвердят на 505-м заседании Совета Федерации. А окончательное решение примет президент.