Владимир Путин предостерёг авторов проекта «анти-Россия»

Российский лидер считает, что Россия и Украина веками развивались вместе. Фото: Павел Ворожцов

12 июля на официальном сайте kremlin.ru опубликована большая статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст её опубликован на двух языках – русском и украинском.

Один народ

В самом начале статьи Владимир Путин повторил высказанные им на недавней «Прямой линии» слова о том, что русские и украинцы – это один народ. Возникшую сегодня стену между Россией и Украиной он назвал большой общей бедой и трагедией, к которой привели не только наши собственные ошибки, но и целенаправленная работа сил, всегда стремившихся к подрыву нашего единства и руководствующихся формулой «разделяй и властвуй». Далее автор предлагает читателю экскурс в историю, напомнив, что и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, крупнейшего в Европе государства, объединённого одним древнерусским языком, хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей, а после принятия христианства – и одной православной верой. После того как в XIII веке единая страна временно распалась на отдельные княжества, попавшие в зависимость от соседей, их жители продолжали воспринимать всю Русь как общее пространство, как свою Отчизну, и впоследствии вернулись в состав единого государства.

Территориальные приобретения – предмет для переговоров

Оставим читателям самим ознакомиться с разделами статьи, посвящёнными бурным событиям минувших веков, в том числе 1654 года, когда Малороссия вернулась в состав единого Русского государства. Хочу только обратить внимание на замечание Путина о том, что и Западную Украину, и Подкарпатскую Русь, и российскую Крымскую область включили в состав Украинской ССР уже в советские времена. Таким образом, пишет он, современная Украина – это детище советской эпохи, созданное в значительной степени за счёт исторической России. И напоминает, что руководители современной Украины и их внешние покровители сегодня осуждают «преступления советского режима», но действия большевиков по отторжению от России её исторических территорий преступными почему-то не считают.

А признавая право украинцев на создание собственного государства, Путин напомнил о предложении первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, что республики – учредители Союза, после того как в 1991 году они аннулировали Союзный договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в Союз. Все остальные территориальные приобретения – предмет для обсуждения и переговоров.

Проект «анти-Россия»

Путин пишет о том, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая была достигнута ими 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. После распада СССР Россия не только признала новые геополитические реалии, но и многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. До 2014 года сотни соглашений, совместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, укрепление безопасности, решение общих социальных задач. В 1991–2013 годах только за счёт низких цен на российский газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов. При сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для неё и сегодня исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Но сегодняшние украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились Украина, лежат на боку. За последние 10 лет выпуск продукции украинского машиностроения упал на 42 процента, выработка электроэнергии сократилась вдвое, а уровень ВВП Украины на душу населения составляет сегодня меньше четырёх тысяч долларов – ниже чем в Албании, Молдавии и непризнанном Косово.

Потому что сперва исподволь, а потом всё быстрее украинские элиты решили продвигать страну в ином направлении, опираясь на постулат «Украина – не Россия». По словам Путина, задолго до 2014 года США планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить её сотрудничество с Россией. Шаг за шагом страну втягивали в опасную геополитическую игру по превращению её в барьер между Европой и Россией. Даже концепция «Украина – не Россия» их уже не устраивает, потребовалась «анти-Россия».

Этот проект отвергли миллионы жителей Украины, пишет Путин. Свой исторический выбор сделали крымчане и севастопольцы, попытались мирно отстоять свою позицию и жители Донбасса. Но их записали в сепаратисты и террористы, поэтому они взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, право на жизнь.

«Всё больше убеждаюсь в том, что Киеву Донбасс просто не нужен, – пишет Путин. – Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, минские договорённости, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, противоречат логике проекта «анти-Россия».

Президент России подчеркнул, что мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против нашей страны. «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», – добавил он.