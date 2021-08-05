Время вышло: из предвыборной гонки выбыли три партии

Три политических объединения не успели вовремя представить документы в Избирательную комиссию Свердловской области Фото: Галина Соловьёва

4 августа в 18:00 истёк срок представления документов для регистрации кандидатов на выборах в Законодательное собрание Свердловской области. Из 11 партий, собиравшихся участвовать в выборной кампании, осталось только восемь.

Три политических объединения – «Родина», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» не успели вовремя представить документы в Избирательную комиссию Свердловской области.

– До 18:00 4 августа избирательные объединения должны были представить документы для регистрации. Мы ждали до 18:01. К сожалению, в отведённые законом сроки представители трёх партий к нам не пришли. Раз документы не представлены — регистрации не будет, – рассказала «Областной газете» советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

Остальные политические объединения представили пакеты документов ровно в срок. Таким образом, предвыборную гонку продолжат «Единая Россия», «Зелёная Альтернатива», «Новые Люди», КПРФ, «Яблоко», «Партия Роста», ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». Однако этот перечень не окончательный: у Облизбиркома есть 10 дней на рассмотрение документов. За кого именно свердловчане будут голосовать в сентябре, станет известно 13 августа.

Добавим, что всего кандидатами в депутаты Законодательного собрания Свердловской области было выдвинуто 817 человек по единому округу (по партийным спискам) и 136 – по одномандатным округам (5 – самовыдвиженцев и 131 от 7 политических партий). Любопытно, что 30 процентов претендентов на мандат – женщины. Средний возраст кандидатов – 45 лет. При этом среди кандидатов преобладают граждане 30–39 лет (32 процента), а 11 процентов выдвинутых – старше 60 лет.

Пока по единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов только трёх избирательных объединений — «Единая Россия» (78 человек), КПРФ (76) и ЛДПР (76): всего 230 человек.

По одномандатным округам зарегистрированы 30 кандидатов (16 от «Единой России», 5 – от КПРФ, 4 – от ЛДПР, 3 – от «Яблока», 2 – от «Справедливой России – Патриоты – За Правду»). Шесть человек — два самовыдвиженца и четыре представителя партии «Новые люди» – утратили статус кандидата на основании личных заявлений. По данным на 5 августа, в избирательной кампании регионального уровня по одномандатным округам продолжают участвовать 127 кандидатов (124 партийца и три 3 самовыдвиженца).

Отметим, что 4 августа в 18:00 также истёк срок представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы РФ. Всего выдвинулся 61 человек, 58 – от 11 политических партий и трое в порядке самовыдвижения. Однако документы на регистрацию представили только 58 кандидатов – все они представители политических партий. Трое самовыдвиженцев необходимые бумаги вовремя не сдали.

На выборы депутатов дум 35 муниципальных образований Свердловской области, по данным на утро 5 августа, выдвинулось 1 712 кандидатов. 834 из них уже зарегистрированы. Статус кандидатов утратили 20 человек.