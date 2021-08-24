Пять вопросов о выборах-2021

Изготовление бюллетеней уже началось. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области.

До предстоящих в сентябре выборов осталось меньше месяца. В преддверии важнейшего события в политической жизни страны отвечаем на популярные вопросы, связанные с голосованием.

Кого мы выбираем?

В течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября – жители Свердловской области выберут представителей от региона в Госдуме и депутатов Законодательного собрания области. В 35 муниципалитетах жители также будут выбирать депутатов местных дум.

Как проголосовать?

В Свердловской области проголосовать можно будет:

Непосредственно на избирательном участке по месту жительства.

Адрес своего избирательного участка можно узнать в разделе «Мои выборы» личного кабинета Госуслуг, в Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному номеру: 8 800 200–00–20 (бесплатно по России) или на официальном сайте ЦИК России.

Всего в регионе откроются 2 524 избирательных участка: 2 486 участковых избирательных комиссий и 38 временных избирательных участков – 32 – в больницах, 4 – в СИЗО, по одному – на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

На дому

В связи с эпидемиологической ситуацией свердловских избирателей максимально обеспечат голосованием на дому. Такая возможность предусмотрена, например, для тех избирателей, которые не могут выйти из дома из-за болезни, инвалидности или в связи с уходом за родственниками. Подать заявление можно будет через Госуслуги с 9 по 14 сентября или сообщить об этом в участковую избирательную комиссию – по телефону или лично. Члены участковой избирательной комиссии придут с бюллетенем и переносным ящиком для голосования в согласованное с избирателем время.

А вот «голосования во дворах» (в таком формате, напомним, было организовано общероссийское голосование по поправкам в Конституцию) в этом году не будет. Как пояснил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, такая форма волеизъявления не предусмотрена. Поэтому вариантов, где проголосовать, только два.

– Избиратель сам определяет, хочет он проголосовать в помещении участка или же вне его. Кстати, сообщить о намерении проголосовать на дому можно и через представителя. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, таких заявлений может быть довольно много, – пояснили в Облизбиркоме.

Что делать, если в дни голосования вы уезжаете?

С помощью функции «Мобильный избиратель» проголосовать можно будет на выбранном вами участке в пределах соответствующего избирательного округа. Со 2 августа по 13 сентября соответствующее заявление можно подать в МФЦ, в территориальные избирательные комиссии и через единый портал государственных услуг. Для этого понадобится паспорт. Кроме того, необходимо заранее решить, на каком именно участке вы планируете голосовать, и узнать его номер. С 8 по 13 сентября заявления также будут принимать участковые избиркомы.

Сколько бюллетеней нам выдадут?

В ходе голосования избиратели получат два бюллетеня на выборах депутатов Государственной думы – для голосования по федеральному избирательному округу (по «партийным спискам») и для голосования по одномандатным округам (на территории Свердловской области их семь). По такому же принципу избирателям выдадут ещё два бюллетеня для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания.

Итого – 4 бюллетеня, каждый будет иметь свой оттенок защитной сетки. Кроме этого, в 35 муниципальных образованиях, где пройдут выборы в органы местного самоуправления, избиратели получат ещё и пятый бюллетень.

Изготовление бюллетеней уже началось. Всего их будет напечатано 80 видов. Общий тираж составит 12 миллионов штук, а вес – 100 тонн.

Когда подведут итоги?

На выборах в Законодательное собрание Свердловской области общие результаты голосования должны быть установлены не позднее 23 сентября. Официальное опубликование результатов выборов должно состояться не позднее чем через 7 дней от этой даты – то есть до 30 сентября.

По словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булавина, результаты выборов депутатов Государственной думы будут подведены не позднее 4 октября 2021 года.

Цифра По данным на 1 июля, в Свердловской области избирательным правом обладают 3 310 890 человек. 44 процента – мужчины, 56 – женщины