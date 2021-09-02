«Ваш город – один из фасадов России»: Глава МИД РФ посетил Екатеринбург

Глава МИД РФ высоко оценил потенциал уральской столицы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге побывал с рабочим визитом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Федеральный министр встретился с главой региона, обсудил c руководителями крупных свердловских предприятий актуальные вопросы развития бизнеса, пообщался со спортивной общественностью и высоко оценил потенциал уральской столицы для проведения крупнейших международных мероприятий.

«Один из фасадов России»

Спецборт с министром приземлился в Кольцово 1 сентября поздним вечером. Весь следующий день глава МИД РФ работал в Екатеринбурге. Первым делом он побывал в штаб-квартире «Русской медной компании», где провёл встречу с губернатором Евгением Куйвашевым и уральскими предпринимателями.

– Ваш город – один из фасадов России. Мы это хорошо знаем и стараемся активно использовать для продвижения наших внешнеэкономических интересов. Регион постоянно претендует на проведение международных форумов. В настоящее время готовится принять Универсиаду 2023 года. Здесь, в центре нашей страны, очень хорошо и отчётливо ощущаешь всю мощь нашей евразийской державы, которая открыта и востоку, и западу, югу и северу. Роль Екатеринбурга, как одного из транспортных хабов Евразии, будет возрастать, в том числе в русле предложенной Президентом России концепции формирования большого Евразийского партнёрства, – подчеркнул министр.

Здесь же министр встретился с уральскими спортсменами и рассказал им о работе по защите интересов атлетов, которую ведёт руководство страны. Ключевой темой встречи главы МИД со спортсменами стали пока ещё сохраняющиеся санкции, наложенные на Россию Спортивным арбитражным судом по иску Всемирного антидопингового агентства.

По словам министра, для нынешней ситуации характерна запредельная политизация спорта, где ключевой целью является сдерживание развития России. Использовать спорт как средство политического давления – недопустимо, уверен глава МИД.

Флешмоб для министра

Следующим пунктом в программе визита министра стал офис компании «Сима-Ленд». Сюда он также прибыл в сопровождении губернатора. К приезду главы российского МИДа сотрудники компании подготовили патриотический флешмоб, в котором приняли участие около пяти тысяч человек. В форме с символикой «Putin team» они станцевали под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!»

Министр поблагодарил сотрудников за их неравнодушие и участие в социальных акциях:

– У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность. С такими гражданами как вы, это исключено.

Отметим, что нынешний визит в Екатеринбург стал для главы российского МИДа первым за последние пять лет. До этого он посещал столицу Урала дважды: в 2009 году, когда в городе проходили мероприятия саммита ШОС, и в 2016-м – вместе с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ключевые заявления Перед тем, как покинуть офис РМК, глава МИД РФ уделил время на общение с журналистами. В беседе с представителями СМИ министр ответил на несколько вопросов. Мы выбрали самые интересные. О переносе головных офисов госкорпораций в регионы (например, в Екатеринбург) – Я в принципе поддерживаю любые решения, которые будут ускорять развитие Сибири и Дальнего Востока – это точно для меня важная вещь. Это видит и президент, и правительство. Если среди тех мер, которые будут направлены на решение этой задачи, будет рассматриваться перенос штаб-квартир госкорпораций – наверное, это можно сделать. О возможности проведения в Екатеринбурге «Климатического саммита» – Нет никаких сомнений, что Екатеринбург готов проводить международные события любого уровня. Наши итальянские коллеги после выставки ИННОПРОМ рассказали в превосходных выражениях свои впечатления о своём участии в этом мероприятии. Помимо этого, я знаю, что здесь готовятся и выставка стройматериалов, и медицинского оборудования, Универсиада, саммит спорта и бизнеса «Спорт-аккорд». То есть очередь стоит, чтобы в Екатеринбурге организовать такого рода мероприятия. И «Климатический саммит», и мероприятия по линии ШОС вполне могут рассматриваться для проведения в Екатеринбурге. Но нужно сформулировать свой приоритет, показать свои возможности. Политически это было бы очень интересно. Об инициативе открыть филиал МГИМО в Екатеринбурге – Я позитивно отношусь к любым проектам, которые пропагандируют опыт МГИМО и ту модель образования, которую университет постоянно совершенствует. Поэтому обращайтесь в МГИМО – область должна сама сформулировать бизнес-план, как это будет предлагаться.