Инструкция по голосованию

В этом году выборы пройдут по новой схеме. Фото: Избирательная комиссия, ДИП

В этом году выборы пройдут по новой схеме. Раньше для голосования был отведён один день (второе воскресенье сентября), а нынче оно продлится три дня – 17, 18 и 19 сентября. В общей сложности будут проведены около 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 регионах России. Подробно рассказываем, как будет проходить голосование у нас, в Свердловской области.

Кого предстоит выбрать свердловчанам?

Жители Среднего Урала выберут представителей от региона в Государственной думе восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания области. В 35 муниципалитетах жители также будут выбирать депутатов местных дум.

В Госдуму списки своих кандидатов выдвинули 14 партий. Именно от того, как проголосуют уральцы, будет зависеть, сколько человек будут представлять регион в нижней палате парламента.

На выборах в Законодательное собрание области участвуют восемь избирательных объединений. Свердловчане выберут 25 депутатов по одномандатным округам. Столько же получат свой мандат по результатам голосования по спискам.

На выборах депутатов дум 35 муниципальных образований будет разыграно 569 депутатских мандатов.

Где могут проголосовать свердловчане?

Непосредственно на избирательном участке по месту жительства.

Адрес своего избирательного участка можно узнать:

– в разделе «Мои выборы» личного кабинета на сайте Госуслуг;

– в информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному номеру: 8 800 200–00–20 (бесплатно по России);

– на официальном сайте ЦИК России.

Всего в регионе откроются 2 524 избирательных участка: 2 486 постоянных избирательных участков и 38 временных (32 – в больницах, 4 – в СИЗО, по одному – на железнодорожном вокзале и в аэропорту).

Участковые избирательные комиссии будут работать все три дня, с 8 утра до 20 вечера. Проголосовать можно в любой удобный для избирателя день.

На дому

В связи с эпидемиологической ситуацией свердловских избирателей максимально обеспечат голосованием на дому. Такая возможность предусмотрена, например, для тех людей, которые не могут выйти из дома из-за болезни, инвалидности или в связи с уходом за родственниками. Подать заявление можно было через сайт Госуслуг с 9 по 14 сентября или сообщить об этом в участковую избирательную комиссию по телефону или лично.

Члены участковой избирательной комиссии придут с бюллетенями и переносным ящиком для голосования в согласованное с избирателем время, заранее предупредив о дате визита. При голосовании на дому, как и на участках, будут обеспечиваться все необходимые меры противоэпидемиологической безопасности.

– Мы видим, что этот вид голосования стал очень востребован в условиях пандемии. Соответствующие заявления поступают в участковые и территориальные избирательные комиссии. Мы формируем дорожные карты, чтобы дойти до каждого избирателя, – отметил председатель Избирательной комиссии Свердловской областиВладимир Русинов.

По месту нахождения

Избиратели, которые в дни выборов будут в отъезде, могли подать заявление в МФЦ, территориальный избирком или участковую комиссию, чтобы проголосовать на удобном для себя участке в пределах избирательного округа. Приём таких заявлений завершился 13 сентября.

Что будет в бюллетенях?

На избирательных участках (или на дому) каждому избирателю выдадут минимум четыре бюллетеня.

Два – на выборы депутатов Государственной думы – для голосования по федеральному избирательному округу (по «партийным спискам») и для голосования по одномандатным округам (на территории Свердловской области их семь).

Ещё два бюллетеня по такому же принципу – для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания.

Отметку (галочку) необходимо поставить в каждом из бюллетеней, чтобы проголосовать как за кандидатов по одномандатному округу, так и за список кандидатов от партий.

Кроме этого, в 35 муниципальных образованиях, где пройдут выборы в органы местного самоуправления, избиратели получат ещё и пятый бюллетень.

В Свердловской области напечатано 12 млн бюллетеней. 15–16 сентября их передадут в участковые комиссии.

Как будет обеспечиваться эпидбезопасность?

Как отметил глава Облизбиркома, для организаторов выборов, избирательных комиссий главной особенностью предстоящих выборов стал приоритет безопасности в условиях пандемии. Голосование пройдёт в течение трёх дней с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Для их обеспечения проведена кампания по добровольной вакцинации членов избирательных комиссий, привиты 65 процентов. На участки доставляются средства индивидуальной защиты (СИЗ). Всего было закуплено порядка 10 миллионов СИЗов.

– На входе – термометрия, обработка рук дезинфицирующим раствором, предусмотрено разделение потоков – в одну дверь будут заходить, в другую – выходить. С нами будут работать волонтёры, которые выдадут средства индивидуальной защиты каждому избирателю (в комплект входят маска, перчатки и ручка) – мы их уже получили, – делится подробностями Владимир Русинов. – Кабина для голосования будет обрабатываться после каждого избирателя. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса при проведении голосования на дому будут работать в халате, перчатках, маске и защитном экране. На каждом новом адресе набор будет меняться.

О легитимности и наблюдении

Для контроля за честностью выборов в Свердловской области создан Центр общественного наблюдения (ЦОН). Его сопредседателями стали руководитель региональной общественной палаты Александр Левин и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Он будет располагаться во Дворце молодёжи. Открытие ЦОНа состоится 16 сентября.

– Центр общественного наблюдения – это наш партнёр, который будет для нас индикатором честности, доступности выборов и легитимности результатов голосования, – отметил Владимир Русинов.

Также на предстоящих сентябрьских выборах впервые видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках Свердловской области. На днях были смонтированы последние камеры. Прямую трансляцию обеспечат с 1 531 избирательного участка и из помещений 80 территориальных избирательных комиссий, где будет происходить обработка бюллетеней. На оставшихся 993 избирательных участках будут установлены видеорегистраторы. («Областная газета» подробно рассказывала, как будет организовано видеонаблюдение, в №157 от 27.08.2021).

– Самая главная наша задача – легитимность. Она стоит на трёх китах – это общественный контроль, конкурентность и доверие к итогам. Чтобы все эти составляющие совпали, мы и работаем, – подчеркнул Александр Левин.

В Центре общественного наблюдения Свердловской области работает горячая линия для избирателей. Задать любой интересующий вопрос об организации и проведении выборов можно по номеру 8-800-700-40-96 (по будням с 9:00 до 18.00).

Когда узнаем результаты?

На выборах в Законодательное собрание Свердловской области общие результаты голосования должны быть установлены не позднее 23 сентября. Официальное опубликование результатов выборов должно состояться не позднее чем через 7 дней от этой даты – то есть до 30 сентября.

По словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева, результаты выборов депутатов Государственной думы будут подведены не позднее 4 октября 2021 года.

Досрочное голосование Кстати, часть свердловчан уже сделала свой выбор. С 10 по 16 сентября в регионе проходит голосование в труднодоступных и отдалённых местностях. Всего к отдалённым территориям относятся 14 муниципальных образований. Первыми 10 сентября приняли участие в выборах избиратели отдалённых посёлков Хорпия и Бурмантово Ивдельского городского округа. 11 сентября вездеход доставил членов избиркома в посёлки Ушма, Глухарный, Пакина и Понил. В воскресенье, 12 сентября, проголосовали жители посёлка Шипичный. Кроме того, в минувшие выходные в голосовании приняли участие жители труднодоступных уголков Артёмовского, Байкаловского, Гаринского, Полевского, Серовского, Сосьвинского, Таборинского, Тугулымского и Шалинского городских округов. – Голосование в труднодоступной местности проходит в штатном режиме. Там уже проголосовало более тысячи избирателей. Есть территории, где проживают один-два избирателя, но мы всё равно идём к каждому, – сообщил Владимир Русинов.

Комментарий Александр Левин, председатель Общественной палаты области и сопредседатель Центра общественного наблюдения. – В избирательном бюллетене по партийным спискам в Государственную думу значатся четырнадцать партий! Выбирай любую из них в соответствии со своими убеждениями. В данном списке представлен весь политический спектр. А возьмём конкуренцию среди самих партий. Там тоже ведётся нешуточная борьба. И если лидер среди этих четырнадцати партий очевиден, то, скажем, кто займёт второе, третье, четвёртое места – совсем неочевидно. Останется ли у нас четыре парламентские партии? Или их станет пять? А может, шесть? Это разве не борьба, не конкуренция? А ведь есть ещё конкуренция не только за преодоление пятипроцентного барьера. Не очень пока ещё раскрученные партии стремятся преодолеть и трёхпроцентный барьер, который даёт право претендовать на государственное финансирование и освобождает в дальнейшем от сбора подписей избирателей в свою поддержку. А давайте взглянем на одномандатные округа. Там на одно место в Госдуме претендуют где 8, где 10, а то и более кандидатов. Такой конкурс на одно место был нынче в наших самых престижных вузах. В Свердловской области в единый день голосования пройдут ещё и выборы в Законодательное собрание, а также в 35 муниципалитетах мы будем выбирать депутатов местных дум. Там на сегодня около 600 вакансий, а желающих их заполнить несколько тысяч человек. И борьба на местах идёт нешуточная! Почему выборы – это важно? Мы выбираем сейчас депутатов Госдумы, которые творят законы. Нам надо очень много хороших, качественных, прогрессивных законов, которые устанавливали бы такие правила игры, чтобы наша страна успешно развивалась по всем направлениям. Во многих российских регионах, в том числе и в Свердловской области, в единый день голосования состоятся и выборы в областное Законодательное собрание. От законотворческой деятельности областного депутата также зависит очень многое в нашей личной судьбе. Ну и, наконец, местные выборы – в муниципалитетах. Таких нынче на Среднем Урале аж 35. От местных дум будет зависеть наша повседневная жизнь, наша среда, множество самых простых житейских вопросов. Изберём достойных, честных, умных, прогрессивных, опытных людей – так и заживём! Главное – не ошибиться и сделать правильный выбор.

Подарки для пенсионеров

В последние дни в социальных сетях много было разговоров о подарочных картах для пожилых свердловчан, которые можно будет получить на избирательных участках. Как пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области, такие карточки действительно существуют.

Всех пожилых избирателей (пенсионеров по возрасту) на избирательных участках и при голосовании на дому ждут подарочные карты с зачисленной суммой 150 рублей, которые распространяются по инициативе областного совета ветеранов в рамках Месячника пенсионера. Карточки уже напечатаны и доставлены на УИКи. Проект реализуется по инициативе Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, которые предложили таким образом поздравить пожилых людей с Днём пенсионера в эпидемиологически сложный год. Всего на данный момент таких карт выпущено более 700 тысяч. Волонтёры пересчитали и распределили их для доставки в муниципалитеты. Реализовать подарочные карты можно будет в торговой сети «Пятёрочка».