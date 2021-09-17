Свердловские избиратели сообщили о сбоях в работе сервиса оценки качества работы избиркомов

Эксперты считают, что возможность оставить отзыв повышает уровень безопасности в период пандемии. Фото: Валентин Тетерин

На Среднем Урале участникам голосования на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Свердловской области, а также представительных органов местного самоуправления предлагают оценить работу участковых избирательных комиссий (УИК), но это удаётся сделать далеко не всем.

Для отправки отзыва гражданам необходимо отсканировать специальный QR-код. Плакаты с QR-кодами располагаются на входе в избирательные участки. Альтернативным способом является отправка СМС на указанный номер. Избирателями предлагается ответить на три вопроса: выдаются ли на участке средства индивидуальной защиты, соблюдается ли масочный режим и соблюдают ли меры защиты члены УИК.

Однако воспользоваться QR-кодом удалось далеко не всем пожелавшим сделать это избирателям. Как рассказала читательница «Областной газеты» из Новолялинского городского округа, она отсканировала код, но сервис оказался недоступен. На избирательном участке ей сказали, что произошёл сбой, а отзыв можно будет оставить в течение трёх дней. В итоге она отправила ответ по СМС.Руководитель «Экспертного Клуба Екатеринбург - Свердловская область», эксперт Центра общественного наблюдения за выборами в Свердловской области Анатолий Гагарин считает, что информирование через QR-код позволяет действительно получать информацию о том, насколько сейчас эффективно и безопасно работают избирательные комиссии.

Директор центра «Аналитик», руководитель проекта «Гражданский университет Свердловской области» Андрей Мозолин в свою очередь отметил, что любые меры безопасности в период пандемии оправданы. Он напомнил, что технология санитарной безопасности отрабатывалась на избирательных участках в ходе голосования за поправки в Конституцию России, и сейчас этот процесс продолжается. «Это никак не мешает избирательному процессу, наоборот повышает его чистоту. Если есть вопросы относительно безопасности – пожалуйста, сами посмотрели, сами проверили», - приводит департамент информполитики Свердловской области слова Андрея Мозолина.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Свердловчанам также предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах выбирают депутатов местных дум. Каждому избирателю выдадут минимум четыре бюллетеня. Каждый получит свой комплект средств индивидуальной защиты (полиэтиленовые перчатки и маску), а также ручку.