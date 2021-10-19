Несмотря на коронавирус, Екатеринбург обрастает новыми побратимскими связями за рубежом

Со многими городами-партнёрами Екатеринбург развивает связи в сфере туризма. Фото: Павел Ворожцов

В конце минувшей недели в Екатеринбурге состоялась встреча по обмену лучшими муниципальными практиками развития побратимских связей. Город не случайно стал площадкой для проведения такого мероприятия. Как рассказала «Облгазете» начальник управления экспертно-аналитической работы и международных связей департамента организационного и документационного обеспечения горадминистрации Виктория ШЕВЧЕНКО, сейчас у уральской столицы два города побратима и более 20 городов-партнёров. На сегодняшний день в проработке актуализация межмуниципальных связей с Ганновером, Пловдивом и Бишкеком.

Впервые за три года

Всего у уральской столицы подписано 43 соглашения о сотрудничестве по различным направлениям. Среди них – развитие межмуниципальных связей с городами-партнёрами (Белоруссия, Италия, Германия, Китай и другие), развитие международных связей районов Екатеринбурга с административно-территориальными единицами ряда иностранных городов и взаимодействие с представителями иностранных государств в ходе подготовки и проведения крупных международных мероприятий, таких как международная выставка «ИННОПРОМ», Всемирный день городов или Российско-Китайское ЭКСПО.

– Было бы здорово, если бы все отношения строились на уже реализованных проектах, а не начинались с подписания бумаги. Поэтому мы сначала ищем повод: предлагаем посотрудничать по какому-либо проекту, обменяться культурными событиями, приглашаем приехать к нам с коллективами, фотовыставками, ещё с чем-то. Потом мы приедем, посмотрим. Взаимодействие осуществляется именно на инициативной основе – «город-городу», например, если муниципалитеты близки по своему социально-экономическому положению.

Несмотря на ковидные ограничения, в этом году у уральской столицы впервые за несколько лет появятся новые зарубежные города-партнёры. Так, в июле 2021 года в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» было подписано Соглашение о сотрудничестве и дружбе с итальянским городом Алессандрией. Уже в апреле 2022 года запланировано проведение Дней Алессандрии в Екатеринбурге. Итальянская сторона планирует познакомить уральцев с классическим вокальным и эстрадным искусством, привезти фотовыставку об истории города и о ювелирном искусстве, а также провести мастер-классы шеф-поваров.

Кроме того, поступили запросы на рассмотрение возможности подписания партнёрских соглашений с городами Крань (Словения), Ужице (Сербия) и Бухара (Республика Узбекистан) – инициативу они проявили сами. Представители узбекского города, кстати, посетили Екатеринбург в рамках выставки «ИННОПРОМ» в этом году.

– Безусловно, дополнительным инструментом развития международных связей города стало решение о принятии в конце 2019 года Екатеринбурга во Всемирную организацию «Объединённые города и местные власти» (ОГМВ), которая объединяет более 240 000 городов и территорий из 140 стран и является важным партнёром ООН, – отметила Виктория Шевченко.

О том, как происходит процедура породнения городов, Виктория Шевченко объяснила на примере Бухары. Всё началось ещё в декабре 2020 года. Представители узбекского города начали с того, что заинтересовались туристическим потенциалом Екатеринбурга. Уже в 2021 году они сообщили о намерении познакомиться с руководством Екатеринбурга в рамках участия в международной выставки «ИННОПРОМ».

– Они приехали, провели встречу с мэром, нашли точки соприкосновения. Например, у них развита текстильная промышленность, есть возможность её реализации на нашем рынке, и мы понимаем, что теперь наша очередь туда ехать. Так что процесс идёт. Но надо учитывать, что это страна СНГ – тут проще, нет языкового барьера и каких-либо геополитических моментов.

Дружат даже районы

Ещё одно направление сотрудничества между городами – когда в рамках уже подписанного соглашения наши территориальные единицы дружат с районами городов-партнёров или побратимов.

Например, администрации Орджоникидзевского, Железнодорожного и Чкаловского районов Екатеринбурга установили партнёрские связи с районами китайского города Гуанчжоу. Соглашение о сотрудничестве в сфере культурных, гуманитарных и информационных связей подписано между Верх-Исетским районом и Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия). Также соглашение о дружественных отношениях успешно реализуется Ленинским и Чкаловским районами с двумя районами столицы Белоруссии – Минска.

Важную роль в побратимских отношениях играют экономические связи.

– Наш мастодонт – промышленность, – поясняет собеседница. – Несмотря на то что у нас развиты торговля, сфера финансовых услуг, Урал – опорный край державы именно в промышленности. То есть нам интересно в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. На основе заключённых соглашений мы помогаем предприятиям выходить на эти рынки. Особенно в этом плане прислушивается китайская сторона. Они всегда запрашивают, может ли администрация Екатеринбурга ручаться за предприятие. Если администрация ручается за компанию и она входит в Союз промышленников и предпринимателей или Центр развития предпринимательства – для них это очень важно.

Виктория Шевченко отметила, что основные партнёры Екатеринбурга – азиатские и европейские страны, с которыми осуществлялся культурный обмен или взаимодействие в части посещения форумных мероприятий:

– В последнее время взаимодействие с ними стало менее активным: онлайн – это не совсем тот формат, который приемлем в данном случае. Тем не менее общение не прекращалось. В ноябре всё-таки в онлайн-формате будет организован форум «Города-2030», мы зовём на него наших партнёров.

Справка «ОГ» Породнённые города или города-побратимы – это города, установившие постоянные дружеские отношения между собой для укрепления межнациональных связей. С ними заключаются соглашения именно о побратимских связях. Благодаря приобретённому статусу возрастает престиж города и страны. Как правило, каждый город в одной конкретной стране имеет одного побратима. Ещё один вид взаимодействия – это заключение договоров о сотрудничестве или подписание соглашений о намерениях. Такие документы подписывают с городами-партнёрами. Их количество не регламентировано. Для чего всё это нужно? Как пояснила Виктория Шевченко, межмуниципальные связи создают благоприятные условия для продвижения местной продукции, обменов в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта и туризма, формирования образа уральской столицы как места для ведения бизнеса и развития международных связей. Совместно с городами партнёрами проводятся перекрёстные приёмы официальных и деловых делегаций, дни культуры, обмен выставками, выступления творческих и спортивных коллективов, организуются мероприятия в области образования, науки и туризма. Помимо Екатеринбурга международную гуманитарную деятельность ведут ещё 13 муниципалитетов региона. Подробнее об этом можно прочитать в номерах «ОГ» от 28.04.2018-го и 27.06.2019 года.