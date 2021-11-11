Евгений Куйвашев вошёл в комиссию «ЕР» по образованию и науке

Всего в состав комиссии вошли 25 человек. Фото: Алексей Кунилов

Состав федеральной комиссии по образованию и науке утверждён президиумом Генсовета «Единой России». Её основная цель – реализация соответствующих разделов народной программы партии. Возглавила комиссию директор образовательного центра «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва.

Всего в состав комиссии вошли 25 человек. В их числе председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы нескольких регионов, ректоры ряда российских вузов. Например, в состав вошли ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов, и.о. ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе и ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александр Фёдоров.

Из губернаторов помимо Евгения Куйвашева в состав включены главы Новосибирской области Андрей Травников, Кировской области Игорь Васильев и Самарской области Дмитрий Азаров. По словам Елены Шмелёвой, комиссия заинтересована в том, чтобы в её составе были руководители субъектов Российской Федерации, которые могли бы показать лучшие практики интеграции и подготовки специалистов.

Также в состав комиссии включены и руководители среднеспециальных учебных заведений, например директор Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства в Екатеринбурге Ольга Бурганова.

Ещё одной из ключевых тем для комиссии станет программа капитального ремонта школ. Однако в первую очередь на заседаниях комиссии речь пойдёт о развитии основного, дополнительного, профессионального образования, современных стандартов и о подготовке кадров. Уже известно, что первое заседание комиссии будет посвящено проблемам приёмной кампании. На нём эксперты рассмотрят обращения от абитуриентов, их родителей и членов приёмных комиссий.

Напомним, что лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии по поручению Президента России Владимира Путина.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №209 от 12.11.2021