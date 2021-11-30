«Политический хайп»: позицию свердловских коммунистов по QR-кодам осудили

Вячеслав Вегнер принял заявление граждан и помог им правильно его оформить, направив в отдел по работе с обращениями. Фото: страница Вячеслава Вегнера в Facebook

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков прокомментировал сегодняшние события у здания Законодательного собрания Свердловской области, где собрались противники вакцинации и QR-кодов. Политолог удивился позиции представителей регионального отделения КПРФ, которые пришли поддержать протестующих.

- Это очень безответственное поведение, и ничем иным, как «политическим хайпом» я это не могу объяснить, - заявил эксперт.

По мнению политолога, «российская политическая практика идёт в полном соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения», поскольку «вакцинация является единственным элементом для защиты человека и для возвращения к обычной нормальной жизни».

- В большинстве стран мира по отношению к ограничительным мерам давно есть политический консенсус. И против вакцинации выступают обычно маргинальные политические силы, но не основные игроки. Думаю, членам фракции КПРФ надо понять, что они играют с огнём, вышли за «красную линию» и стоит найти другой повод для оппозиции властям, - считает Директор Центра европейско-азиатских исследований.

Напомним, комитет по социальной политике регионального парламента сегодня рассматривал федеральный законопроект о QR-кодах. Поправки в закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» предполагают новые коронавирусные ограничения. Перед началом заседания у здания собрались противники вакцинации и QR-кодов. К ним присоединились представители КПРФ, которые заявили, что будут голосовать в Заксобрании против этого законопроекта.

К протестующим вышли депутаты Законодательного собрания Вячеслав Вегнер и Вячеслав Погудин. Они попытались договорится с противниками QR-кодов мирным путём. Вячеслав Вегнер даже предложил участникам собрания оплатить тесты на COVID-19, чтобы они смогли присутствовать на заседании Законодательного собрания.

- И что? Нет, они принципиально не будут, цитирую, «позволять вмешиваться врачам в свой организим!». То есть, не вакцину ставить, а мазок сдать да ещё и бесплатно – полный какой-то хтонический отказ!, - написал депутат на свой странице в Facebook.

В итоге Вячеслав Вегнер принял заявление граждан и помог им правильно его оформить, направив в отдел по работе с обращениями. Тем, кто не захотел бесплатно пройти обследование на коронавиурсную инфекцию, предложено принять участие в предстоящем заседании по ВКС. Кроме того, трансляция заседания будет доступна режиме онлайн на Youtube.

Отметим, что в итоге комитет по социальной политике сегодня одобрил проект федерального закона о QR-кодах. Теперь окончательное решение будет принято депутатами на заседании Заксобрания 7 декабря.