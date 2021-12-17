Мэрам дадут пять лет

Екатеринбург стал первым местом, где Павел Крашенинников представил свой проект для обсуждения. Фото: Галина Соловьёва

Вчера в Законодательном собрании области состоялось обсуждение проекта нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ предполагает упразднение части муниципальных образований и более жёсткий контроль над главами муниципалитетов со стороны губернаторов. Законопроект представил один из его авторов – председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Свердловской области Павел КРАШЕНИННИКОВ.

Проект закона внесли в Госдуму днём ранее – 16 декабря. Соавтором Павла Крашенинникова выступил сенатор Андрей Клишас. Документ подготовлен в продолжение принятого федерального закона о публичной власти в регионах.

Вчера в обсуждении проекта в ЗССО принимали участие представители объединения «Депутатская вертикаль» – депутаты местных дум, регионального парламента, главы муниципалитетов и управленческих округов. На заседании также присутствовали и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и сенатор Александр Высокинский.

Средний Урал лишится 21 муниципалитета

В проекте закона обозначено только три статуса муниципалитетов:

городской округ,

муниципальный округ,

внутригородская территория.

Сейчас в Свердловской области (как и в других регионах страны), кроме названных, также существуют городские и сельские поселения, которые входят в состав муниципальных округов или районов. Причём и районы, и поселения имеют своих глав и свои бюджеты.

Павел Крашенинников считает, что в нынешнем виде система работает плохо: в поселениях не хватает кадров и ресурсов, а сотрудники администраций поселений часто отправляют жителей решать свои проблемы на уровень выше. Поэтому систему местного самоуправления необходимо сделать одноуровневой.

Всего в России около 20 тысяч муниципальных образований. В результате преобразования их количество должно сократиться более чем в два раза. В Свердловской области в этом случае из 94 муниципалитетов останутся только 73.

Виктор Роененко, глава Таборинского района, в состав которого входят три сельских поселения со статусом муниципалитета, не возражает против изменений:

– Если учитывать, что у нас малонаселённая территория, то я отношусь положительно к ликвидации сельских поселений. Но это моё сугубо личное мнение. Надо, чтобы часть работников действующих администраций сельских поселений продолжила работать на местах. Потому что в нашей территории бездорожье, и проехать часто сложно.

Сельские и городские поселения сейчас есть в пяти районах Свердловской области Байкаловский район: Баженовское СП

Байкаловское СП

Краснополянское СП Камышловский район: Восточное СП

Галкинское СП

Калиновское СП

Зареченское СП

Обуховское СП Нижнесергинский район: ГП Атиг

ГП Верхние Серги

Дружининское ГП

Кленовское СП

ГП Михайловское

Нижнесергинское ГП Таборинский район: Кузнецовское СП

Таборинское СП

Унже-Павинское СП Слободо-Туринский район: Ницинское СП

Сладковское СП

Слободо-Туринское СП

Усть-Ницинское СП

Мэров – в «ежовые рукавицы»

В проекте закона прослеживается чёткая связь между региональной и муниципальной властью. В частности, для всех глав и депутатов местных дум предлагается установить срок полномочий в 5 лет – такой же, как для губернаторов и депутатов региональных парламентов.

Отдельно законопроект устанавливает ответственность глав муниципальных образований и глав местных администраций перед губернаторами. В случае неэффективной работы и/или неисполнения поручений глава региона сначала делает мэру предупреждение, затем отстраняет его от должности на месяц.

Если местные власти систематически не выполняют установленные для них показатели эффективности (о них в законопроекте информации нет, – Прим. ред.), руководитель региона может обратиться в думу с инициативой об отставке главы.

Павел Крашенинников объяснил, что у губернатора должны быть реальные рычаги влияния, поскольку многое в муниципалитетах делается за счёт регионального бюджета.

Прямые выборы могут вернуть

В проекте закона также говорится о трёх основных способах избрания глав муниципалитетов:

это прямые выборы (голосует население),

выборы думой из своего состава (голосуют депутаты),

выборы думой из числа кандидатов, предложенных губернатором.

В Свердловской области сейчас большинство глав территорий избирается депутатами местной думы из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией. Павел Крашенинников считает, что этот способ избрания лишает глав управленческого влияния:

– Мне кажется, в данном случае система избрания глав населением может возродиться. Как это должно быть – решение примет Законодательное собрание области. Оно должно быть закреплено в областном законе, – сказал Павел Крашенинников.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что нынешняя форма избрания глав несколько лет назад была прописана в областном законодательстве с согласия представительных органов власти:

– Если глава города или представительный орган предложат форму изменить – мы рассмотрим этот вопрос.

Структура и основные полномочия муниципальных органов власти остаются прежними (такими же, как в действующем 131-ФЗ об общих принципах местного самоуправления). Однако во время выступления Павел Крашенинников отметил, что в тексте законопроекта предусматривается возможность муниципалитетов заниматься международной деятельностью. Такая поправка, по логике единоросса, позволит привлекать инвестиции.

По словам и.о. вице-губернатора Олега Чемезова, предложенные нововведения повысят эффективность местного самоуправления:

– Безусловно, его принятие послужит укреплению местной власти.

Остались вопросы

Александр Высокинский отметил, что необходимо решить проблему недостаточной пополняемости бюджетов муниципалитетов, чтобы главы городов не становились заложниками ситуации.

– Граждане не делят нас по цвету удостоверений. Людям сложно объяснить, что, например, садик – это про муниципальную власть. Может, подумаем над формированием бюджетного стандарта муниципальной обеспеченности? Нужно дать главе муниципального образования муниципальные расходы на выполнение задач. Нужно установить норму на содержание.

Предложение сенатора пообещали учесть.

Первый заместитель председателя свердловского парламента Виктор Шептий обратил внимание на такой нюанс: основные положения законопроекта предлагается ввести в действие уже через год – с 1 января 2023 года. «Есть ли в таком случае смысл проводить выборы представительных органов власти в 2022 году, если чуть позже они будут упразднены?»

Павел Крашенинников ответил, что вопрос ещё необходимо проработать.