Губернатор Свердловской области и посол Ирана в России обсудили двустороннее сотрудничество

В начале встречи глава Среднего Урала поздравил посла с весенним Наврузом, а затем рассказал гостю о промышленном потенциале региона. Фото: Telegram-канал #КуйвашевLive

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Екатеринбурге с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Главной темой разговора стало сотрудничество в сферах образования, культуры и науки.

В начале встречи глава Среднего Урала поздравил посла с весенним Наврузом, а затем рассказал гостю о промышленном потенциале региона.

"Основу нашей экономики формируют металлургическая и машиностроительная, в том числе горнодобывающая, отрасли промышленности. Вместе с тем, наши компании готовы к реализации совместных проектов в энергетике, лесной промышленности, сфере IT, медицине, образовании. Иран — наш давний и значимый партнёр. Цифры товарооборота говорят о большом нереализованном потенциале в торговле и кооперации между свердловскими и иранскими компаниями", — рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил послу, что в 2020 году пандемия коронавируса сорвала планы по учреждению в Екатеринбурге офиса по обмену в сфере науки и технологий между Свердловской областью и Ираном, и предложил возобновить реализацию иниицативы. Казем Джалали выразил большой интерес к реализации подобных совместных проектов.

"Мы рассматриваем Екатеринбург как возможный хаб для развития сотрудничества с центром и востоком России, а также нашими зарубежными партнёрами. Мы думаем о том, чтобы открыть здесь своё дипломатическое представительство", — передаёт слова посла департамент информполитики Свердловской области.

Также с целью реализации деловых интересов Казем Джалали предложил Евгению Куйвашеву пригласить для участия на ИННОПРОМе представителей иранских деловых и официальных кругов.

Добавим, что в 2021 году товарооборот Свердловской области и Ирана вырос по сравнению с 2020 годом в три раза — до 43 млн долларов.