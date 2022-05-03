Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным

При этом Франциск пока не планирует ехать в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Фото: пресс-служба Кремля

Папа Римский Франциск сказал, что он готов приехать в Москву для встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

Об этом Папа Римский Франциск сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

"Я попросил кардинала [Пьетро] Паролина спустя 20 дней с начала военной спецоперации передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время", — передает его слова ТАСС.

При этом Франциск пока не планирует ехать в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Папа Римский считает, что сначала необходимо провести встречу с российским лидером.

Также Франциск добавил, что у него назначена встреча с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом 14 июня в Иерусалиме.