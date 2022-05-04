Александр Высокинский и Эдуард Россель попали под санкции Великобритании

Счета россиян, попавших под санкции, будут заморожены, а им запретят въезд на территорию Соединенного Королевства Фото: Павел Ворожцов

Правительство Великобритании 4 мая расширило экономические санкции в отношении России. Помимо нескольких известных отечественных журналистов, в обновленный список попали члены Совета Федерации РФ от Свердловской области Александр Высокинский и Эдуард Россель.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Великобритании, счета россиян, попавших под санкции, будут заморожены, а им запретят въезд на территорию Соединенного Королевства. Отметим, что ранее британские санкции были распространены на полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Кроме того, санкционный список пополнили ВГТРК, журналистка Наиля Аскер-заде, военкорры Дмитрий Стешин, Александр Коц, Евгений Поддубный и председатель совета директоров Первого канала Максим Орешкин. Помимо этого, экономические ограничения распространяются на ПАО "Камаз", председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева и главу "Открытия" Михаила Задорнова.

Сегодня также был опубликован санкционный список Австралии, в который попали 75 депутатов Госдумы РФ и министры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Среди них депутаты Госдумы от Свердловской области — Лев Ковпак и Павел Крашенинников.