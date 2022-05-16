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16 мая 2022, 15:26

Нижнетагильский мэр Владислав Пинаев отправился в ЛНР

Владислав Пинаев

Соглашение будет подписано 17 мая в первой половине дня, после чего мэр Нижнего Тагила отправится обратно. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выехал в Луганскую Народную Республику для заключения соглашения о побратимских связях с Луганском. Он отправился в ЛНР на автомобиле.

Соглашение будет подписано 17 мая в первой половине дня, после чего мэр Нижнего Тагила отправится обратно. Как пояснили в пресс-службе администрации города, идея заключения соглашения о побратимских связях возникла после поездки в ЛНР гендиректора Уралвагонзавода Александра Потапова.

"В планах у города — установить дружественные связи, рассмотреть возможность развития культурных и коммерческих связей, а также оказание гуманитарной помощи", — заявили в мэрии.

Сейчас Владислав Пинаев находится в пути. В каких сферах будут сотрудничать Нижний Тагил и Луганск, станет известно уже после подписания документа.

Областная газета Свердловской области

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