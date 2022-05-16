Темы дня

Политика
16 мая 2022, 20:20

В Госдуму РФ внесен законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Госдума

Согласно документу, до конца 2022 года Генпрокуратура РФ сможет компенсировать потери по постановлениям ЕСПЧ. Фото: сайт Госдумы

Группа депутатов и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта, не будут исполняться в России. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что до конца 2022 года Генпрокуратура РФ сможет компенсировать потери по постановлениям ЕСПЧ.

В рамках законопроекта будет создан новый компенсаторный механизм, который будет представлять собой расширенный перечень оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновлении производства по уголовному делу из-за новых обстоятельств.

"Проектом федерального закона вносятся изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основании постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", — передает слова Павла Крашенинникова ТАСС.

Напомним, что 15 марта Россия начала процесс выхода страны из Совета Европы. В тот же день Комитет министров Совета Европы принял резолюцию об исключении России из состава организации. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в электронной базе Госдумы, при прекращении членства России соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.05.2022, 21:02 / Общество
Грузовик сбил 14-летнего велосипедиста в Академическом районе Екатеринбурга
16.05.2022, 20:20 / Политика
В Госдуму РФ внесен законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ
16.05.2022, 19:50 / Общество
Кабмин РФ расширил перечень работ при капитальном ремонте домов
16.05.2022, 19:15 / Спорт
Дисциплинарная комиссия ВФВ 19 мая рассмотрит инцидент с оскорблением кубинской волейболистки
16.05.2022, 18:40 / Общество
Николай Смирнов: санкции не повлияли на жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области