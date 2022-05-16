В Госдуму РФ внесен законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Согласно документу, до конца 2022 года Генпрокуратура РФ сможет компенсировать потери по постановлениям ЕСПЧ. Фото: сайт Госдумы

Группа депутатов и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта, не будут исполняться в России. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что до конца 2022 года Генпрокуратура РФ сможет компенсировать потери по постановлениям ЕСПЧ.

В рамках законопроекта будет создан новый компенсаторный механизм, который будет представлять собой расширенный перечень оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновлении производства по уголовному делу из-за новых обстоятельств.

"Проектом федерального закона вносятся изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основании постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", — передает слова Павла Крашенинникова ТАСС.

Напомним, что 15 марта Россия начала процесс выхода страны из Совета Европы. В тот же день Комитет министров Совета Европы принял резолюцию об исключении России из состава организации. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в электронной базе Госдумы, при прекращении членства России соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы.