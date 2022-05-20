Владимир Путин поддержал кандидатуру Евгения Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области

Они обсудили промышленные достижения региона, меры социальной помощи, реализацию инфраструктурных проектов, а также исполнение нацпроектов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 20 мая провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили промышленные достижения региона, меры социальной помощи, реализацию инфраструктурных проектов, а также исполнение нацпроектов.

Встреча прошла в режиме видеосвязи. Губернатор Свердловской области представил президенту РФ доклад об основных социально-экономических показателях в регионе. После этого Евгений Куйвашев напомнил Владимиру Путину, что в этом году завершается срок его полномочий на данном посту. "Для меня принципиально ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше", — сказал Евгений Куйвашев.

"Все, что вы сейчас со своей командой делаете — это создаете базу для дальнейшего развития области. Показатели впечатляющие, поэтому я бы хотел, чтобы вы и дальше продолжали работать в текущем ключе", — заявил Владимир Путин.

После этого президент спросил у губернатора, почему у региона сократились объемы сельхозпроизводства. Глава Свердловской области сообщил, что в прошлом году в некоторых муниципалитетах была засуха — дожди не шли вообще. Однако в этом году регион подготовился к засушливому периоду, и Евгений Куйвашев пообещал, что такой же ситуации в этом году не повторится. При этом он отметил, что регион полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом и куриным мясом.

Также Владимир Путин попросил Евгения Куйвашева проработать вопрос со строительством больницы в Нижнем Тагиле в 2024–2025 годах, а также уточнить сумму, которая требуется на закупку экологического общественного транспорта.