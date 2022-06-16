Евгений Куйвашев выступит с отчетом перед депутатами ЗакСО

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня на заседании совета Заксобрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной рассмотрели повестку заседания регионального парламента, запланированного на 28 июня.

В этот день с отчетом о результатах деятельности правительства Свердловской области выступит губернатор Евгений Куйвашев.

"По сложившейся традиции ежегодный доклад главы региона подготовлен с учетом пакета вопросов, сформированного депутатами Законодательного Собрания. Кроме того, среди законопроектов, запланированных для рассмотрения на десятом заседании регионального парламента, есть проекты законов "Об исполнении областного бюджета за 2021 год" и "Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2021 год", — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.