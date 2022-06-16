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Политика
16 июня 2022, 12:53

Евгений Куйвашев выступит с отчетом перед депутатами ЗакСО

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня на заседании совета Заксобрания Свердловской области под председательством Людмилы Бабушкиной рассмотрели повестку заседания регионального парламента, запланированного на 28 июня.

В этот день с отчетом о результатах деятельности правительства Свердловской области выступит губернатор Евгений Куйвашев.

"По сложившейся традиции ежегодный доклад главы региона подготовлен с учетом пакета вопросов, сформированного депутатами Законодательного Собрания. Кроме того, среди законопроектов, запланированных для рассмотрения на десятом заседании регионального парламента, есть проекты законов "Об исполнении областного бюджета за 2021 год" и "Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2021 год", — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Областная газета Свердловской области

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