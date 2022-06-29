Консульство Болгарии в Екатеринбурге приостанавливает свою работу

Количество сотрудников в российских диппредставительствах в республике планируют сократить до 23 дипломатических и 25 административно-технических работников. Фото: Александр Зайцев

Замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова направила послу России в Болгарии Елеоноре Митрофановой соответствующую ноту. В связи с этим временно приостанавливает свою деятельность консульство Болгарии в Екатеринбурге.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Болгарии.

Количество сотрудников в российских диппредставительствах в республике планируют сократить до 23 дипломатических и 25 административно-технических работников. Такое решение вызвано тем, что "российские должностные лица ведут деятельность, признанную несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, целью которой является развитие дружественных отношений между государствами".

Отметим, что 28 июня стало известно о закрытии консульского отдела России в городе Софии и приостановке работы генконсульства в Варне и Русе. Это стало ответом на высылку из Болгарии 70 российских дипломатов. Они должны покинуть страну до 3 июля.