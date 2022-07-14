Общественная палата Свердловской области займется разоблачением фейков о выборах

Члены Общественной палаты Свердловской области призвали не распространять фейки о предстоящих выборах. Фото: Станислав Мищенко

Сегодня в Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный общественному наблюдению на предстоящих выборах губернатора Свердловской области. Особенностью этого года станет борьба с фейками и участие муниципальных общественных палат в подготовке экспертов.

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий, избирательная кампания проходит в условиях непростой внешнеполитической ситуации. Поэтому в преддверии Единого дня голосования, 11 сентября, стоит ожидать появления фейков о выборах. Пока эксперты регионального Центра общественного наблюдения их не фиксировали, но в прошлом году только во время избирательной кампании в Госдуму было зарегистрировано 39 тысяч ложных сообщений.

"Чтобы пресекать подобные фейки, Центр общественного наблюдения в скором времени запустит горячую линию, куда сможет позвонить каждый, кто обнаружит эти фальшивки в информационном пространстве. Мы пытаемся реагировать на каждый сигнал о фейках и публикуем результаты проверок. Работа с фейками — это основное, к чему необходимо готовиться, потому что оппоненты настойчиво будут их публиковать и доказывать свою правоту. К этому надо готовить и избирателей", — сообщил Владимир Винницкий.

Член региональной Общественной палаты, заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев предложил активнее привлекать к наблюдению на выборах представителей общественных палат в муниципалитетах и общественных советов при областных министерствах.