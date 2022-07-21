140 миллионов рублей направят на развитие сельских территорий Свердловской области

Программа "Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года" была утверждена в прошлом году постановлением правительства Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Решение о продлении программы "Комплексное развитие сельских территорий" еще на два года было принято сегодня на заседании правительства Свердловской области.

"Мы продлеваем до 2027 года действие программы по комплексному развитию сельских территорий. Это поможет молодым семьям, востребованным специалистам, приезжающим работать на село, улучшить жилищные условия. Также продолжим работу по газификации сел, развитию социальной сферы на селе", — отметил глава региона.

На эти цели в 2026–2027 годах из областного бюджета планируют направить не менее 140 миллионов рублей и дополнительно привлекут финансы из федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Только за прошлый год в рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" были построены газопроводы в Тугулымском ГО, Ирбитском МО и селе Байкалово. 77 семей получили соцвыплаты на строительство или приобретение жилья.

В этом году в Байкалово заработала школа на 550 мест. В поселке Пионерском завершается строительство ФОКа, начат ремонт центра культуры и искусства в Рефтинском. В Артинском ГО стартовала реализация программы "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в селе Сажино" стоимостью 118,2 миллиона рублей.

Напомним, региональная государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" направлена на улучшение качества жизни сельчан и увеличение привлекательности сельской местности для молодого поколения.