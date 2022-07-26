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Политика
26 июля 2022, 21:06

Украину могут признать в России террористическим государством

Госдума

При этом западные государства, оказывающие поддержку Украине, будут приравнены к пособникам террористов. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты партии "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством. При этом западные государства, оказывающие поддержку Украине, будут приравнены к пособникам террористов.

Об этом рассказал лидер фракции Сергей Миронов.

"США и прочих пособников Зеленского мы предлагаем признать государствами-спонсорами терроризма. В отношении таких стран в рамках нашего законопроекта должны применяться те же меры, что и против террористического государства", — передает его слова "Российская газета".

Согласно документу, имущество украинских граждан будет конфисковываться в пользу России, чтобы компенсировать ущерб от действий террористического государства. Такие же меры будут применяться к имуществу стран-пособников.

Среди оснований для признания Украины "террористической" — организация взрывов и поджогов, причинение ущерба имуществу другой страны, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к отчуждению части территории России.

Областная газета Свердловской области

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