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Политика
1 августа 2022, 19:15

Жителям недружественных стран хотят запретить усыновлять детей-сирот из России

  Юлия Пастух
Девочка

Документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Фото: Александр Зайцев

В России разработали законопроект, предполагающий введение запрета на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из РФ жителям недружественных государств. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму. 

"Передача наших детей на воспитание в "недружественные страны" — это удар по будущему нации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы также уточняют, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с зарубежными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление из РФ.

Отметим, в список недружественных для России стран входят, в частности, страны Евросоюза, Украина, США, Канада, Япония, Австралия, острова Герси и Мэн, а также Багамские острова.

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Областная газета Свердловской области

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